«Крылья Советов» обыграли «Ростов», одержав первую победу в РПЛ с сентября

1763899183

сегодня, 14:59

Футболисты самарских «Крыльев Советов» дома со счетом 2:0 обыграли «Ростов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на «Солидарность-Самара-Арене».

В составе победителей голы забили Иван Олейников (9-я минута), Джимми Марин (55).

«Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ , до игры с «Ростовом» команда последний раз побеждала в лиге 14 сентября, переиграв дома «Сочи» (2:0). После этого «Крылья Советов» потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью.

«Крылья Советов» поднялись на 11-е место, команда набрала 17 очков. «Ростов» идет на девятом месте с 18 очками. В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Краснодаром» 30 ноября, «Ростов» в этот же день примет махачкалинское «Динамо».