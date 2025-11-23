Top.Mail.Ru
 
 
 
«Крылья Советов» обыграли «Ростов», одержав первую победу в РПЛ с сентября

сегодня, 14:59

Футболисты самарских «Крыльев Советов» дома со счетом 2:0 обыграли «Ростов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Солидарность-Самара-Арене».

В составе победителей голы забили Иван Олейников (9-я минута), Джимми Марин (55).

«Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ, до игры с «Ростовом» команда последний раз побеждала в лиге 14 сентября, переиграв дома «Сочи» (2:0). После этого «Крылья Советов» потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью.

«Крылья Советов» поднялись на 11-е место, команда набрала 17 очков. «Ростов» идет на девятом месте с 18 очками. В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Краснодаром» 30 ноября, «Ростов» в этот же день примет махачкалинское «Динамо».

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 16:13
Понял.
1viking17
1viking17
сегодня в 16:01
Молодцы!!! С ПОБЕДОЙ!!! Подарили хорошее настроение перед Новым годом
particular
particular ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 15:51
Серия что? Вот сериал - это дааааа! :)
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 15:49
1 гол Сако сказочный долб@йоп, 2 гол защитники манекены.
CCCP1922
CCCP1922 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 15:43
Ещё одна серия закончилась?
particular
particular
сегодня в 15:40
Нежданчики в РПЛ частенько окрыляют... Скуку разгоняют...
1 984
1 984 ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 15:28
Я писал в чат конкурса прогнозов. Он автоматически относит эти сообщения к последней новости.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:26, ред.
Ежели кратко по матчу, то у "Ростова" игра не задалась, хоть и старались конечно, а для "КС" наоборот все сложилось очень удачно. Ошибки решили. Привоз Сако на 9-й минуте, и вот уже хозяева повели в счете. Второй гол так вообще условно сюр. Чуть ли не 7 игроков "Ростова" в штрафной исполняют роль статистов против двоих игроков хозяев поля и, скажем так, преспокойно дают Марину принять мяч после паса Ахметова, определенное количество времени подумать и прицельно пробить по воротам. Ятимов был просто в гневе. В общем болельщиков "КС" с важной победой, Альбе и Ко удачи в следующих матчах. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 15:13, ред.
Привет Дядя Анатолий!

Регись в турнире, как мну тебе предлагал и поймёшь ерунда это или НЕ ерунда...
Правда ты задний ход включил, понял что тут надерут....)
Как игра вчерашняя?)) Сочувствую, жаль пенальти 100%% Карасёв не поставил.
