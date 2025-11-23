Тюкавин признал, что уход Карпина из «Динамо» был неожиданностью

1763922973

сегодня, 21:36

Уход с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» был неожиданностью для игроков команды. Об этом журналистам рассказал нападающий «Динамо» .

Карпин объявил об уходе из «Динамо» 17 ноября, объяснив это решение намерением сосредоточиться на работе в сборной России.

«Произошло это в выходной день. Мы приехали со сборной, в команде был выходной день, все это узнали в понедельник. И все, неожиданно было. Попрощались? Мы не прощаемся, он тренер сборной, надеюсь, увидимся», — сказал Тюкавин.

Бело-голубые в воскресенье в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева выиграли у махачкалинского «Динамо» со счетом 3:0. «Надеюсь, что Ролан Александрович останется надолго, мы будем всячески помогать ему, штабу выполнять все требования, которые просят на поле. Но не за нами решение. Созрел, чтобы стать главным? Если бы не созрел, то его бы не ставили. Зависит от нас от всех, тренерского штаба, руководителей. Понятно, что и от игроков зависит», — пояснил форвард «Динамо».

«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в Российской премьер-лиге, после воскресной победы команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «То место, где мы находимся, не является для нас нормой, исправляем ситуацию вместе. Подтверждаю, что команда раскрепостилась. Не знаю, почему так произошло. Побольше бы таких моментов, как с голом. Обычный гол, нашел позицию, мяч, подставил клюшку, можно сказать, забил», — отметил Тюкавин.