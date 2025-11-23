Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
В ЦСКА рассказали о состоянии Кругового и Лукина

сегодня, 16:54

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Матвей Лукин получил сотрясение мозга в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Как сообщила пресс-служба красно-синих, в течение ближайших двух дней игрок пройдет курс терапии.

Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной кости таза. Он был заменен в начале первого тайма встречи.

Лукину 21 год, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 19 матчей и забил один мяч. Круговому 27 лет, в сезоне-2025/26 он провел за столичную команду 24 игры, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
сегодня в 17:01
Здоровья парням!
Гость
