В ЦСКА рассказали о состоянии Кругового и Лукина

1763906066

сегодня, 16:54

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА получил сотрясение мозга в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Как сообщила пресс-служба красно-синих, в течение ближайших двух дней игрок пройдет курс терапии.

Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что получил ушиб передней подвздошной кости таза. Он был заменен в начале первого тайма встречи.