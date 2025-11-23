В ЦСКА рассказали о состоянии Кругового и Лукина

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Матвей Лукин получил сотрясение мозга в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Встреча прошла в субботу и завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Как сообщила пресс-служба красно-синих, в течение ближайших двух дней игрок пройдет курс терапии.
Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной кости таза. Он был заменен в начале первого тайма встречи.
Лукину 21 год, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 19 матчей и забил один мяч. Круговому 27 лет, в сезоне-2025/26 он провел за столичную команду 24 игры, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.