«Зенит» обыграл «Пари НН» и вышел на первое место в чемпионате России

сегодня, 17:11
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Забитыми мячами отметились Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69).

«Зенит» не проигрывает в РПЛ на протяжении 12 матчей (8 побед, 4 ничьих), единственное поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела в 4-м туре от грозненского «Ахмата» (0:1). «Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Столько же очков имеют московский ЦСКА и «Краснодар», который проведет выездной матч 16-го тура со столичным «Локомотивом» позднее в воскресенье. Петербуржцы опережают столичную и краснодарскую команды благодаря результатам личных встреч.

«Пари НН» не может выиграть в РПЛ на протяжении 8 матчей (2 ничьих, 6 поражений). Команда из Нижнего Новгорода с 8 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Зенит» 30 ноября примет казанский «Рубин», «Пари НН» 29 ноября на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». Также 27 ноября «Зенит» проведет ответный матч четвертьфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России с московским «Динамо». Встреча пройдет в Москве, в первой игре петербуржцы уступили со счетом 1:3.

shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:45
Ну что....в самом дебюте второго тайма Глушенков открыл счет, забив, как выяснилось по итогу, победный мяч, а потом поучаствовал и во втором взятии ворот, сняв нервозность с действий своих партнеров.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:42
Мне не понравился матч. Это не тот футбол, которого хотелось бы. Вязкая, мученская игра. Не играли, а отбывали время.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:41
С такими результатами в этом году не быть чемпионами парижанам))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:27
Когда во время трансляции по стадиону огласили посещаемость матча, менее 8 тысяч зрителей, один из комментаторов иронично отреагировал (примерно): "Более 36 тысяч свободных мест, кто хочет заходи." Видать такова реакция на игру и результаты. Ну это в качестве лирического отступления. Ну а кратко по матчу, то ежели слегка перефразировать известную поговорку и спроецировать ее на "Зенит", то получится "долго запрягали, но свое забрали." Глушенков хорош. Относительно легкая победа с которой болельщиков "Зенита" и поздравляю. Ну а болельщикам "Пари НН" надежды и терпения. Как-то так с моей колокольни.
particular
particular
сегодня в 17:26, ред.
В большинстве случаев, Зенит грамотно и уверенно обосновывает свои претензии на лидерство... Пока остальные больше заявляют и гудят, но на поле не усердствуют... Поочерёдные победы в дерби не приближают чемпионство...
yk7zraq3evhm
yk7zraq3evhm
сегодня в 17:26
Футбол не обманешь, сильнейший всегда на первом месте.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:22, ред.
Всё таки талантливый Богданыч коуч. Смог раскрыть Глушенкова, - это дорогого стоит !
