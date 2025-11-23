«Зенит» обыграл «Пари НН» и вышел на первое место в чемпионате России

1763907097

сегодня, 17:11

Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Забитыми мячами отметились Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69).

«Зенит» не проигрывает в РПЛ на протяжении 12 матчей (8 побед, 4 ничьих), единственное поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела в 4-м туре от грозненского «Ахмата» (0:1). «Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ . Столько же очков имеют московский ЦСКА и «Краснодар», который проведет выездной матч 16-го тура со столичным «Локомотивом» позднее в воскресенье. Петербуржцы опережают столичную и краснодарскую команды благодаря результатам личных встреч.

«Пари НН» не может выиграть в РПЛ на протяжении 8 матчей (2 ничьих, 6 поражений). Команда из Нижнего Новгорода с 8 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.