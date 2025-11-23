«Зенит» обыграл «Пари НН» и вышел на первое место в чемпионате России

Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Забитыми мячами отметились Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69).
«Зенит» не проигрывает в РПЛ на протяжении 12 матчей (8 побед, 4 ничьих), единственное поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела в 4-м туре от грозненского «Ахмата» (0:1). «Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Столько же очков имеют московский ЦСКА и «Краснодар», который проведет выездной матч 16-го тура со столичным «Локомотивом» позднее в воскресенье. Петербуржцы опережают столичную и краснодарскую команды благодаря результатам личных встреч.
«Пари НН» не может выиграть в РПЛ на протяжении 8 матчей (2 ничьих, 6 поражений). Команда из Нижнего Новгорода с 8 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре «Зенит» 30 ноября примет казанский «Рубин», «Пари НН» 29 ноября на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». Также 27 ноября «Зенит» проведет ответный матч четвертьфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России с московским «Динамо». Встреча пройдет в Москве, в первой игре петербуржцы уступили со счетом 1:3.