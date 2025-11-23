Top.Mail.Ru
 
 
 
Московское «Динамо» одержало победу в первом матче после ухода Карпина

сегодня, 19:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Футболисты московского «Динамо» со счетом 3:0 обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (27-я минута), Иван Сергеев (46) и Эль-Мехди Маухуб (87). На 70-й минуте игрок гостей Имадеддин Аззи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

17 ноября об уходе с поста главного тренера «Динамо» объявил Валерий Карпин. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев.

Московское «Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ. Столичная команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре московское «Динамо» 30 ноября на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Махачкалинское «Динамо» 1 декабря в гостях встретится с «Сочи».

Источник: itar-tass.com
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:59
Давно пора было гнать его. Оказывается Динамо выигрывать умеет, еще и крупно.
Николай 1
Николай 1 ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 20:55
Все допускают ошибку, выпуская Кутицкого.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:31
А при Карпине проиграли бы? Дождёмся четырёх матчей
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:25, ред.
Ну правильно, где ещё Динамо набирать очки как не у собратьев из Махачкалы, второй сезон к ряду наблюдаю эту странную особенность одного Динамо быть полностью беспомощным перед другим. Не на что не намекаю... или намекаю? Хотя вру, в первом круге Карпин даже Махачкале проиграл.
Дрёма
Дрёма
сегодня в 20:03
В отличие от периода Карпина у динамовцев хоть немного начала получаться игра в пас-раньше вообще не держался-получил мяч-сразу кому-то отдавали-сейчас начали и держать и более-менее грамотно распасовывать. В начале второго периода махачкалинцы рванулись отыгрываться и опять паника в пасе началась)Слава богу не сломались в конце, как обычно, да еще и 3й забили-в общем- с почином, хотя еще работать и работать!!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:00
Счёт на табло, конечно, разгромный.
Без сомнений.
А реализуй свой момент горец на 64-й минуте, когда практически в упор бездарно мяч ТКНУЛ в Лунёва, и назначь на судья 11-метровый за НАСКОК Лунёва на Миро на 78-й???
Что было бы, а???
ИГРОЙ Динамо совсем не убедило.
Голы были забиты: 1-й после ЭЛЕМЕНТРАНОЙ ошибки защитника, который в СВОЕЙ штрафной около вратарской разместился - иного слова не подберу - ПОЗАДИ Тюкавина и позволил тому красиво забить, второй - элементарная потеря защитниками позиции.
Третий тоже как и второй.
В остальном - прямо вчерашние Спартак ЦСКА, с небольшими поправками.
Горцы практически всегда в каждом матче совершают ГРУБЕЙШИЕ позиционные ошибки в обороне.
Их девиз - "ЗАГОНЯЕМ СОПЕРНИКА ДО УМОПОМРАЧЕНИЯ!" )
Сегодня не прокатило.
Да ещё и иранец как не родной на поле ПРИСУТСТВОВАЛ...
Как бы то ни было - 3 очка в таблицу и очко в борьбу за приз крупного счёта. )
anzhi1
anzhi1
сегодня в 19:51, ред.
Динамо Мах показало оч слабую игру и практически ничего не получалось.. С таким составом и игрой - только за выживание бороться , и то не долго. Москвичей с победой
ABir
ABir
сегодня в 19:49
Любая серия рано или поздно прерывается, вопрос - как долго продлится другая серия.
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:46
...аккуратно смотрим,наблюдаем,анализируем!!!
баск
баск
сегодня в 19:44
При формировании стартового состава Гусев поступил весьма знаменательно-
вернулся к предпочтительному составу Лички, по крайней мере в центре обороны.

Вполне здоровый Осипенко, проводящий безобразный сезон (он, кмк, никогда ещё так плохо не играл, при том что Карпин явно не желал это признавать), был оставлен на лавке, а Зайнутдинов вполне ожидаемо снова торчит в лазарете, уже второй раз за время своего пребывания в Динамо.

Изменения сделаны не только в этой зоне- в состав сразу возвращён Нгамалё,
хотя он, в свою очередь, в сезоне тоже далеко не блещет.
Тем самым, Гусев с первого же матча отметился принципиально иным мнением
по составу, чем Карпин..

А вот по игре не сказал бы, что появилось прям много принципиально нового.
Да, пытались уходить от примитивщины, некоторыми эпизодами это даже получалось, но иными- нет. Ничего не попишешь, с дурными привычками
расставаться труднее, чем приобретать их.

К тому же, в последние полчаса мы попытались потеребонькать свою старую игрушку- ведя в счёте, бросить нормально отрабатывать и начать сползать в отбой, но против оказался махачкалинец И.Аззи, причём довольно смешно- в прыжке опёрся всей клешнёй на лицо Битело и завалил бразильца)

Оставив команду в меньшинстве, Аззи поломал ей игру, в которой у неё как раз начали наклёвываться шансы..
Ну и без косяков не обошлось. К счастью, результативными они не стали- много ошибался Касерес, а Кутя вообще жути нагнал своим обрезом на 80'.

В общем, прорех многовато, хотя играть команда вроде хочет, да и эмоционально она заметно оживилась.
СораДников с победой.
Соскучились ведь, последний раз выигрывали в чемпе аж в сентябре..
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 19:44
В самом начале,почему не удалили москвича?Ногой заехал по лицу.Им можно всё!
Сп62
Сп62
сегодня в 19:43
До удаления подавляющего преимущества Динамо не было. А после, южане попытались отквитать хотя бы гол и поплатились. Победа Динамо не удивила. Ждём более сильного соперника. Будем смотреть на перестройку Гусева.
112910415
112910415
сегодня в 19:43
вот она,сила в движении !
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 19:43
Лучший игрок матча,судья,буланова!Динамо Махачкала,лучше сняться с турнира.Им,не дадут нормально играть.Как всегда, все были против КАВКАЗА,так и осталось всё!
hk3ce35h98b8
hk3ce35h98b8
сегодня в 19:38
Убрали физручеллу и Динамо заиграло как прежде.
Муравьед
Муравьед
сегодня в 19:38
Давно надо было гнать Эстонца.
particular
particular
сегодня в 19:38
Москвичи хотели бы штурмовать высоты таблицы, но пока довольствуются залипанием среди середняков...
Dinamo
Dinamo
сегодня в 19:37
CораДников с побеДой!

Кутицкий - шикарный выход на замену.
Нгамалё девушку, похоже, у комментаторов увёл - весь матч дикий хейт в его сторону :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:36
Я удивляюсь как Динамо с таким составом может занимать такое низкое место в РПЛ. По составу это команда должна быть минимум в пятерке.
Gotlib
Gotlib
сегодня в 19:35
С победой всех поклонников Динамо! Гусь допустил ошибку, выпустив Кутицкого.
