Московское «Динамо» одержало победу в первом матче после ухода Карпина

сегодня, 19:32

Футболисты московского «Динамо» со счетом 3:0 обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (27-я минута), Иван Сергеев (46) и Эль-Мехди Маухуб (87). На 70-й минуте игрок гостей Имадеддин Аззи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

17 ноября об уходе с поста главного тренера «Динамо» объявил Валерий Карпин. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев.

Московское «Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ . Столичная команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре московское «Динамо» 30 ноября на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Махачкалинское «Динамо» 1 декабря в гостях встретится с «Сочи».