Московское «Динамо» одержало победу в первом матче после ухода Карпина

Футболисты московского «Динамо» со счетом 3:0 обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (27-я минута), Иван Сергеев (46) и Эль-Мехди Маухуб (87). На 70-й минуте игрок гостей Имадеддин Аззи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
17 ноября об уходе с поста главного тренера «Динамо» объявил Валерий Карпин. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев.
Московское «Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ. Столичная команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре московское «Динамо» 30 ноября на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Махачкалинское «Динамо» 1 декабря в гостях встретится с «Сочи».
Без сомнений.
А реализуй свой момент горец на 64-й минуте, когда практически в упор бездарно мяч ТКНУЛ в Лунёва, и назначь на судья 11-метровый за НАСКОК Лунёва на Миро на 78-й???
Что было бы, а???
ИГРОЙ Динамо совсем не убедило.
Голы были забиты: 1-й после ЭЛЕМЕНТРАНОЙ ошибки защитника, который в СВОЕЙ штрафной около вратарской разместился - иного слова не подберу - ПОЗАДИ Тюкавина и позволил тому красиво забить, второй - элементарная потеря защитниками позиции.
Третий тоже как и второй.
В остальном - прямо вчерашние Спартак ЦСКА, с небольшими поправками.
Горцы практически всегда в каждом матче совершают ГРУБЕЙШИЕ позиционные ошибки в обороне.
Их девиз - "ЗАГОНЯЕМ СОПЕРНИКА ДО УМОПОМРАЧЕНИЯ!" )
Сегодня не прокатило.
Да ещё и иранец как не родной на поле ПРИСУТСТВОВАЛ...
Как бы то ни было - 3 очка в таблицу и очко в борьбу за приз крупного счёта. )
Без сомнений.
А реализуй свой момент горец на 64-й минуте, когда практически в упор бездарно мяч ТКНУЛ в Лунёва, и назначь на судья 11-метровый за НАСКОК Лунёва на Миро на 78-й???
Что было бы, а???
ИГРОЙ Динамо совсем не убедило.
Голы были забиты: 1-й после ЭЛЕМЕНТРАНОЙ ошибки защитника, который в СВОЕЙ штрафной около вратарской разместился - иного слова не подберу - ПОЗАДИ Тюкавина и позволил тому красиво забить, второй - элементарная потеря защитниками позиции.
Третий тоже как и второй.
В остальном - прямо вчерашние Спартак ЦСКА, с небольшими поправками.
Горцы практически всегда в каждом матче совершают ГРУБЕЙШИЕ позиционные ошибки в обороне.
Их девиз - "ЗАГОНЯЕМ СОПЕРНИКА ДО УМОПОМРАЧЕНИЯ!" )
Сегодня не прокатило.
Да ещё и иранец как не родной на поле ПРИСУТСТВОВАЛ...
Как бы то ни было - 3 очка в таблицу и очко в борьбу за приз крупного счёта. )
вернулся к предпочтительному составу Лички, по крайней мере в центре обороны.
Вполне здоровый Осипенко, проводящий безобразный сезон (он, кмк, никогда ещё так плохо не играл, при том что Карпин явно не желал это признавать), был оставлен на лавке, а Зайнутдинов вполне ожидаемо снова торчит в лазарете, уже второй раз за время своего пребывания в Динамо.
Изменения сделаны не только в этой зоне- в состав сразу возвращён Нгамалё,
хотя он, в свою очередь, в сезоне тоже далеко не блещет.
Тем самым, Гусев с первого же матча отметился принципиально иным мнением
по составу, чем Карпин..
А вот по игре не сказал бы, что появилось прям много принципиально нового.
Да, пытались уходить от примитивщины, некоторыми эпизодами это даже получалось, но иными- нет. Ничего не попишешь, с дурными привычками
расставаться труднее, чем приобретать их.
К тому же, в последние полчаса мы попытались потеребонькать свою старую игрушку- ведя в счёте, бросить нормально отрабатывать и начать сползать в отбой, но против оказался махачкалинец И.Аззи, причём довольно смешно- в прыжке опёрся всей клешнёй на лицо Битело и завалил бразильца)
Оставив команду в меньшинстве, Аззи поломал ей игру, в которой у неё как раз начали наклёвываться шансы..
Ну и без косяков не обошлось. К счастью, результативными они не стали- много ошибался Касерес, а Кутя вообще жути нагнал своим обрезом на 80'.
В общем, прорех многовато, хотя играть команда вроде хочет, да и эмоционально она заметно оживилась.
СораДников с победой.
Соскучились ведь, последний раз выигрывали в чемпе аж в сентябре..
вернулся к предпочтительному составу Лички, по крайней мере в центре обороны.
Вполне здоровый Осипенко, проводящий безобразный сезон (он, кмк, никогда ещё так плохо не играл, при том что Карпин явно не желал это признавать), был оставлен на лавке, а Зайнутдинов вполне ожидаемо снова торчит в лазарете, уже второй раз за время своего пребывания в Динамо.
Изменения сделаны не только в этой зоне- в состав сразу возвращён Нгамалё,
хотя он, в свою очередь, в сезоне тоже далеко не блещет.
Тем самым, Гусев с первого же матча отметился принципиально иным мнением
по составу, чем Карпин..
А вот по игре не сказал бы, что появилось прям много принципиально нового.
Да, пытались уходить от примитивщины, некоторыми эпизодами это даже получалось, но иными- нет. Ничего не попишешь, с дурными привычками
расставаться труднее, чем приобретать их.
К тому же, в последние полчаса мы попытались потеребонькать свою старую игрушку- ведя в счёте, бросить нормально отрабатывать и начать сползать в отбой, но против оказался махачкалинец И.Аззи, причём довольно смешно- в прыжке опёрся всей клешнёй на лицо Битело и завалил бразильца)
Оставив команду в меньшинстве, Аззи поломал ей игру, в которой у неё как раз начали наклёвываться шансы..
Ну и без косяков не обошлось. К счастью, результативными они не стали- много ошибался Касерес, а Кутя вообще жути нагнал своим обрезом на 80'.
В общем, прорех многовато, хотя играть команда вроде хочет, да и эмоционально она заметно оживилась.
СораДников с победой.
Соскучились ведь, последний раз выигрывали в чемпе аж в сентябре..
Кутицкий - шикарный выход на замену.
Нгамалё девушку, похоже, у комментаторов увёл - весь матч дикий хейт в его сторону :)
Кутицкий - шикарный выход на замену.
Нгамалё девушку, похоже, у комментаторов увёл - весь матч дикий хейт в его сторону :)