Пивоваров заявил, что в «Динамо» пока не ищут нового главного тренера

1763924147

сегодня, 21:55

Московское «Динамо» на данный момент не ведет поисков нового главного тренера. Об этом журналистам сообщил генеральный директор бело-голубых .

17 ноября об уходе с поста главного тренера «Динамо» объявил Валерий Карпин. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин пообещал оставить Гусева на посту главного тренера команды, если под его руководством она выиграет оставшиеся матчи в 2025 году.

«Сейчас поиски нового главного тренера не идут», — сказал Пивоваров, отметив, что решение о назначении Гусева исполняющим обязанности главного тренера было очевидным.