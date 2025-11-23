«Спартак» оказывает содействие в деле об избиении болельщика ЦСКА

Московский «Спартак» оказывает содействие следствию в расследовании дела об избиении болельщика столичного ЦСКА после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.
В субботу «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».
«В случившемся после матча „Спартак“ — ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия. Вместе с тем мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», — сообщили в пресс-службе «Спартака».