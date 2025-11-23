Top.Mail.Ru
 
 
 
«Спартак» оказывает содействие в деле об избиении болельщика ЦСКА

сегодня, 16:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Московский «Спартак» оказывает содействие следствию в расследовании дела об избиении болельщика столичного ЦСКА после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

В субботу «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».

«В случившемся после матча „Спартак“ — ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия. Вместе с тем мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

isamsn
isamsn
сегодня в 17:01
Реальный тюремный срок должен помочь остудить горячие головы.
Yarvi
Yarvi
сегодня в 16:54, ред.
Всем виновным запретить посещение футбола пожизненно, в том числе и фанат ЦСКА, если был провокатором. Ну и какая-та охрана должна быть на стадионе, а не девочки-стюарды.
