«Спартак» оказывает содействие в деле об избиении болельщика ЦСКА

1763904177

сегодня, 16:22

Московский «Спартак» оказывает содействие следствию в расследовании дела об избиении болельщика столичного ЦСКА после матча 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

В субботу «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА . Как сообщили в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».