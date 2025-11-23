Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Пари НН» назначил нового спортивного директора

сегодня, 22:20

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал Антон Евменов.

43-летний специалист ранее работал спортивным директором московского ЦСКА и красноярского «Енисея», а также дважды – шеф-скаутом «Зенита».

До перехода в петербургский клуб занимал должность начальника селекционного отдела армейцев, был скаутом красно-синих.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пивоваров заявил, что в «Динамо» пока не ищут нового главного тренера
Сегодня, 21:55
Тюкавин признал, что уход Карпина из «Динамо» был неожиданностью
Сегодня, 21:36
«Динамо» не платило неустойку бывшему главному тренеру Карпину
Сегодня, 19:47
Степашин назвал условие утверждения Гусева главным тренером «Динамо»
21 ноября
Овчинников возглавит клубную академию «Локомотива»
20 ноября
Романов заявил, что его жизнь не изменилась после назначения в «Спартак»
20 ноября
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:33
Тренер новый тоже нужен... Новый спортивный директор разберётся
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 