«Пари НН» назначил нового спортивного директора

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал Антон Евменов.
43-летний специалист ранее работал спортивным директором московского ЦСКА и красноярского «Енисея», а также дважды – шеф-скаутом «Зенита».
До перехода в петербургский клуб занимал должность начальника селекционного отдела армейцев, был скаутом красно-синих.
