Мусаев считает закономерной ничью в матче «Локомотив» — «Краснодар»

вчера, 22:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Ничейный результат в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» является закономерным. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Встреча состоялась в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:1.

«Начало матча неправильное с нашей стороны, понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол, стали играть быстро. Во втором тайме старались забрать победу, делали все замены в атаку. Наверное, счет по игре, но, возможно, мы были чуть-чуть ближе к победе. В последнее время матчи — это война на поле. Нужно ее выигрывать, играть в футбол», — отметил Мусаев.

Тренер рассказал, когда игроки команды поняли, что о титуле по итогам прошлого сезона необходимо забыть. «Поражение от „Локомотива“ во втором туре было отправной точкой, мы потерпели три поражения после начала сезона. Ребята поняли, что чемпионство надо забывать, мы сели, поговорили. Мы поняли, что в РПЛ высокая конкуренция, и мне нравится, какая сейчас атмосфера в коллективе. В этом плане все нормально», — поделился Мусаев.

В следующем туре «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов» 30 ноября. Краснодарская команда с 34 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:02
пока Краснодар удерживает первое место.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:28
Мне не понравилось высказывание Мусаева, оно выглядит как заключение постороннего эксперта, получившего задание разобрать игру Краснодара, причём составленное на скорую руку, формально... Вообще, я считаю, что и Галактионов, и Мусаев остановились в развитии, как тренеры. Им нужно помогать повышать свою квалификацию — видимо есть какие-то курсы при академии РФС? Можно организовать стажировку за рубежом. Хочется видеть наших специалистов образованными и грамотными, а главное успешными...
ABir
ABir
вчера в 22:39
Игра была боевая и интересная со взаимными острыми моментами. Поражения никто из соперников не заслуживал, все играли самоотверженно. Ничья - закономерный результат.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:39
К судейству вопросики есть, конечно.... на мой непрофессиональный взгляд, два пенальти могли назначить в ворота Краснодара почему даже не просмотрели моменты большой вопрос к вару .... или потому что Краснодар грамотно начал наседать на судью при каждом мелком фоле вся команда сбегалась, ах и да на ВАРе был Казарцев ( вообще не понимаю как его допускают к футболу)....
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 22:34
"В последнее время матчи — это в*йна на поле. Нужно ее выигрывать, играть в футбол"

Непонятно. Играть в футбол или воевать на поле?
