Ролан Гусев: «Для „Динамо“ был важен результат»

сегодня, 22:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

И. о. главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев оценил победу над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ. Для Гусева это был первый матч у руля команды после отставки Валерия Карпина.

Гусев сказал:

Планировалось, что два наших мастеровитых форварда сработают так, как надо. Требовали, чтобы они забивали. Для нас был важен результат, понимаем наше турнирное положение. Есть понимание, почему игра была такая рваная, отрезками выглядели неплохо. Будем корректировать. Соперник оборонялся очень качественно, переживали, что «Динамо» нужно вскрыть, осознанно шли на риск, нападение сыграло то, что надо.

shlomo2
shlomo2
сегодня в 22:21
Ролан - Верим!
Пусть у него реально всё получится до зимнего перерыва и оставят главным до конца сезона. В целом по игре было видно что это уже не команда Карпина, а команда Гусева, что по игре, что по составу, но за неделю прям ВСЁ перестроить невозможно. Но почему-то верится, что он наведёт порядок и команда будет играть более дисциплинированнее. Дальше - будем посмотреть! Успехов!
9pfphudg36my
9pfphudg36my
сегодня в 22:10
Результат стал положительным, удачи Гусеву.
