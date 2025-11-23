Ролан Гусев: «Для „Динамо“ был важен результат»

И. о. главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев оценил победу над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ. Для Гусева это был первый матч у руля команды после отставки Валерия Карпина.
Гусев сказал:
Планировалось, что два наших мастеровитых форварда сработают так, как надо. Требовали, чтобы они забивали. Для нас был важен результат, понимаем наше турнирное положение. Есть понимание, почему игра была такая рваная, отрезками выглядели неплохо. Будем корректировать. Соперник оборонялся очень качественно, переживали, что «Динамо» нужно вскрыть, осознанно шли на риск, нападение сыграло то, что надо.
Пусть у него реально всё получится до зимнего перерыва и оставят главным до конца сезона. В целом по игре было видно что это уже не команда Карпина, а команда Гусева, что по игре, что по составу, но за неделю прям ВСЁ перестроить невозможно. Но почему-то верится, что он наведёт порядок и команда будет играть более дисциплинированнее. Дальше - будем посмотреть! Успехов!
