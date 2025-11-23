Ролан Гусев: «Для „Динамо“ был важен результат»

И. о. главного тренера московского «Динамо» оценил победу над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ . Для Гусева это был первый матч у руля команды после отставки Валерия Карпина.

Гусев сказал:

Планировалось, что два наших мастеровитых форварда сработают так, как надо. Требовали, чтобы они забивали. Для нас был важен результат, понимаем наше турнирное положение. Есть понимание, почему игра была такая рваная, отрезками выглядели неплохо. Будем корректировать. Соперник оборонялся очень качественно, переживали, что «Динамо» нужно вскрыть, осознанно шли на риск, нападение сыграло то, что надо.