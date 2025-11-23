Шпилевский о матче против «Зенита»: «Мы не наиграли на поражение»

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал поражение 0:2 от «Зенита» в 16-м туре РПЛ .

Не думаю, что мы наиграли на поражение. Ребятам сказал, что очень сильно ими горжусь, всегда хочется тренировать такую команду, несмотря на все сложности и кадровые трудности с начала первого тура. Но ребята увидели, что это не проблема структуры или идеи. Они максимум из себя выжали, поэтому огромное им спасибо за это.