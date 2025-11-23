Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Шпилевский о матче против «Зенита»: «Мы не наиграли на поражение»

сегодня, 19:31
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение 0:2 от «Зенита» в 16-м туре РПЛ.

Не думаю, что мы наиграли на поражение. Ребятам сказал, что очень сильно ими горжусь, всегда хочется тренировать такую команду, несмотря на все сложности и кадровые трудности с начала первого тура. Но ребята увидели, что это не проблема структуры или идеи. Они максимум из себя выжали, поэтому огромное им спасибо за это.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:25
Есть такая штука — табло называется, там было написано...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:18
Однако счёт на табло 0-2
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:45, ред.
Тот самый случай, когда молчание - золото.

P.S. Если и была возможность выставить себя дураком, то Шпилевский этим воспользовался на 100 %.
Сп62
Сп62
сегодня в 19:33
Что они могли выжать? Только поражение.
Гость
