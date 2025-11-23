Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
«Атлетико» одолел «Хетафе» в матче Ла Лиги

вчера, 22:36
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Мадридский «Атлетико» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0 обыграл в гостях «Хетафе».

Единственный мяч стал следствием автогола игрока «Хетафе» Домингуша Дуарте на 82-й минуте.

«Атлетико» набрал 28 очков и идет на 4-м месте. «Хетафе» 7-й с 17 очками.

Источник: soccer.ru
Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:49
Браво Атлетико Мадрид!
shur
shur
вчера в 22:47, ред.
...и уверенно занимает достойное четвёртое место, мне "Атлетико"
своим автобусным упрямством и внезапными, колющими атаками очень симпатичен!!! Фильм такой был у Феллини " И корабль плывёт"...!
Nenash
Nenash
вчера в 22:40
Дожали таки дровосеков..
