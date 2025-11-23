«Атлетико» одолел «Хетафе» в матче Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» в матче 13-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0 обыграл в гостях «Хетафе».
Единственный мяч стал следствием автогола игрока «Хетафе» Домингуша Дуарте на 82-й минуте.
«Атлетико» набрал 28 очков и идет на 4-м месте. «Хетафе» 7-й с 17 очками.
своим автобусным упрямством и внезапными, колющими атаками очень симпатичен!!! Фильм такой был у Феллини " И корабль плывёт"...!
своим автобусным упрямством и внезапными, колющими атаками очень симпатичен!!! Фильм такой был у Феллини " И корабль плывёт"...!