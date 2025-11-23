«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

1763922204

сегодня, 21:23

«Арсенал» со счетом 4:1 победил «Тоттенхэм» в матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на домашнем стадионе «Арсенала».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Леандро Троссард (36-я минута) и Эберечи Эзе (41, 46, 76). У проигравших отличился Ришарлисон (55).

«Арсенал» набрал 29 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 18 очками располагается на 9-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 30 ноября в гостях сыграет с «Челси», который с 23 очками идет на 2-й строчке. «Тоттенхэм» 29 ноября примет «Фулхэм».