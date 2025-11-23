Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

сегодня, 21:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Арсенал» со счетом 4:1 победил «Тоттенхэм» в матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на домашнем стадионе «Арсенала».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Леандро Троссард (36-я минута) и Эберечи Эзе (41, 46, 76). У проигравших отличился Ришарлисон (55).

«Арсенал» набрал 29 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 18 очками располагается на 9-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 30 ноября в гостях сыграет с «Челси», который с 23 очками идет на 2-й строчке. «Тоттенхэм» 29 ноября примет «Фулхэм».

Подписывайся в ВК
Все новости
Московское «Динамо» одержало победу в первом матче после ухода Карпина
Сегодня, 19:32
«Зенит» обыграл «Пари НН» и вышел на первое место в чемпионате России
Сегодня, 17:11
«Крылья Советов» обыграли «Ростов», одержав первую победу в РПЛ с сентября
Сегодня, 14:59
«Пари Сен-Жермен» победил «Гавр»
Сегодня, 01:00
«Наполи» взял верх над «Аталантой»
Сегодня, 00:40
«Ньюкасл» переиграл «Манчестер Сити»
Вчера, 22:30
 
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:20
Болельщиков Пушкарей с Победой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:19, ред.
Мощно, слаженно, быстро, точно...
Лучшая команда в Англии и одна из сильнейших в Европе.
Ждём ЛЧ с участием Арсенала. Этих ребят действительно интересно смотреть.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:58
Да, было время!
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 21:57
...Арсен(ал) тоже доволен!!!
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 21:57
Эзе начинает отбивать вложенные деньги. В конце он уже пижонил под одобрительные возгласы болельщиков. Мог и четвертый положить, но и так неплохо вышло
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:52, ред.
Похоже на Вулверхэмптон))))
Это уже классика)))
С победой, дружище!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:50
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:48
    нельзя было иначе !
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     