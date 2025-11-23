«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
В матче 16-го тура «Краснодар» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1). Голы забили Александр Руденко за «Локо» (11-я минута) и Дуглас за «быков» (15-я).
На счету краснодарской команды стало 34 очка. На второй позиции в таблице РПЛ располагается московский ЦСКА, на третьей — петербургский «Зенит». Обе команды набрали по 33 очка.
Перед началом тура «Краснодар» был лидером таблицы. Однако после победы «Зенита» над «Пари Нижний Новгород» в активе трех команд было по 33 очка. Сине-бело-голубые находились на первом месте благодаря результатам личных встреч между этими коллективами.
В следующем туре «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов», ЦСКА дома сыграет с «Оренбургом», «Зенит» — с казанским «Рубином». «Локомотив» располагается на 4-й строчке с 31 очком и в ближайшем матче РПЛ на выезде встретится с «Ростовом».
А так да, игра качественная, но физические кондиции у Локо вызывают трепет: Комличенко, Бакаев и Батраков к 70-й минуте были совсем никакие. Пацаны даже мяч пнуть не могли, - еле ноги шевелили, а их дыхалка так и вовсе вызывала страх. Для топ уровня такая физуха никуда негодная.
Одним словом негры Мусаева просто перебегали бледнолицых Галактионова.
Краснодар - импровизация и высочайшая техника,
Локомотив - отличная командное взаимодействие и заряженность.
Во втором тайме и Кривцов, и Батраков имели по МОМЕНТИЩУ, но их, к сожалению. не реализовали.
Карпукас хорошо сегодня вычищал, подчищал и исправлял ошибки партнёров.
А чё лучшим игроком-то Пруцева признали?
Не. Не согласен.
Карпукас.
Кордобе лучше бы "пар не в свисток выпускать", а заменить ЭТО эффективными действиями на поле.
Пользы и для него, и для всей команды, думаю, было бы куда больше.
Интересно было.
Не оторваться от экрана ТВ.
