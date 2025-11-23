«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ

1763923618

сегодня, 21:46

Футбольный клуб «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

В матче 16-го тура «Краснодар» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1). Голы забили Александр Руденко за «Локо» (11-я минута) и Дуглас за «быков» (15-я).

На счету краснодарской команды стало 34 очка. На второй позиции в таблице РПЛ располагается московский ЦСКА , на третьей — петербургский «Зенит». Обе команды набрали по 33 очка.

Перед началом тура «Краснодар» был лидером таблицы. Однако после победы «Зенита» над «Пари Нижний Новгород» в активе трех команд было по 33 очка. Сине-бело-голубые находились на первом месте благодаря результатам личных встреч между этими коллективами.