«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ

сегодня, 21:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Футбольный клуб «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В матче 16-го тура «Краснодар» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1). Голы забили Александр Руденко за «Локо» (11-я минута) и Дуглас за «быков» (15-я).

На счету краснодарской команды стало 34 очка. На второй позиции в таблице РПЛ располагается московский ЦСКА, на третьей — петербургский «Зенит». Обе команды набрали по 33 очка.

Перед началом тура «Краснодар» был лидером таблицы. Однако после победы «Зенита» над «Пари Нижний Новгород» в активе трех команд было по 33 очка. Сине-бело-голубые находились на первом месте благодаря результатам личных встреч между этими коллективами.

В следующем туре «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов», ЦСКА дома сыграет с «Оренбургом», «Зенит» — с казанским «Рубином». «Локомотив» располагается на 4-й строчке с 31 очком и в ближайшем матче РПЛ на выезде встретится с «Ростовом».

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Краснодар
Муравьед
Муравьед
сегодня в 22:15
Команды играли в футбол! И Локомотив и Краснодар! И это сравнение отнюдь не в пользу Зенита, Спартака и ЦСКА.
shur
shur
сегодня в 22:15
....76-ая минута ( 1:1 ) , № 88 ( Краснодар)- выложили как на блюдичке, не судьба! И в конце Батраков с метров 7-ми тоже
в кипера! Пиняев,столько рывков полезных,а передачи в конце
без адресата! В целом бодренько,весело,игра лидеров чемпа,это очивидно!
Futurista
Futurista
сегодня в 22:14
Зенитушка...шка...шка...на 3-е место укатился)...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:12
Игроки (обеих команд) лучше бы так созидали, как апеллировали к судье по поводу чуть ли не каждого нарушения правил. Понятно что важный матч, но наверное временами условно чересчур эмоционально заряжены были. Ну это в качестве лирического отступления. А по матчу, то лично мне не понравилось что грубоватая игра была ( не смотрел статистику, но наверное за тридцатку нарушений на двоих перевалили. ) На 73-й минуте на экране всплыла статистика потерь. 64 на двоих, причем практически в равной доле 33 на 31. Условно каждую минуту мяч теряли. Но по напрягу и накалу страстей конечно все в порядке было в матче, вот бы еще так в конструктивных атакующих действиях. При всем при этом голами обменялись в первые 15 минут, а далее до конца матча чаши весов остались в состоянии равновесия. Ну и Монтес конечно от верного гола спас, хотя и Батраков потом момент имел. В итоге "33", "Каждому"., о которых вещали комментаторы в начале матча не получилось. А даже если бы и получилось, то все это условно мелочи жизни. Важно кто и где будет находиться после тридцатого тура. В общем как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:04, ред.
Единственный матч в туре, где БЫЛ ФУТБОЛ от начала и до самого конца.
Краснодар - импровизация и высочайшая техника,
Локомотив - отличная командное взаимодействие и заряженность.
Во втором тайме и Кривцов, и Батраков имели по МОМЕНТИЩУ, но их, к сожалению. не реализовали.
Карпукас хорошо сегодня вычищал, подчищал и исправлял ошибки партнёров.
А чё лучшим игроком-то Пруцева признали?
Не. Не согласен.
Карпукас.
Кордобе лучше бы "пар не в свисток выпускать", а заменить ЭТО эффективными действиями на поле.
Пользы и для него, и для всей команды, думаю, было бы куда больше.
Интересно было.
Не оторваться от экрана ТВ.
Сергей Грибачев 1
Сергей Грибачев 1
сегодня в 22:03
Лучший игрок матча - судья! Егоров молодец! Удержал игру в руках
Муравьед
Муравьед
сегодня в 22:01
Не будет у четырех команд по 33 очка. Чемпион на чистом первом месте.
valeron4321
valeron4321
сегодня в 22:01
Матч равных почти соперников. Игроки Краснодара были быстрее и техничнее, отсюда такой огромный процент фолов со стороны Локо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ всё продинамил (раскрыть)
сегодня в 22:00, ред.
Быки не только давили, но и били в створ ворот чаще (10 против 2 ). Каждый стандарт Краснодара имел завершающую фазу.
А так да, игра качественная, но физические кондиции у Локо вызывают трепет: Комличенко, Бакаев и Батраков к 70-й минуте были совсем никакие. Пацаны даже мяч пнуть не могли, - еле ноги шевелили, а их дыхалка так и вовсе вызывала страх. Для топ уровня такая физуха никуда негодная.
Одним словом негры Мусаева просто перебегали бледнолицых Галактионова.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:56
Пожалуй ничья по делу. В пользу соперников....
7pub7n3jrqaa
7pub7n3jrqaa
сегодня в 21:55
Равный матч равных соперников, счет по игре.
particular
particular
сегодня в 21:55
Упорство и неуступчивость - это хорошо...
Только очки в это время набирают другие...
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 21:53
Хороший матч. Обе команды молодцы, но футбола было все-таки чуть больше у Локо, быки больше давили...
