«Зенит-2» на выезде одолел «Томь»

В матче 35-го тура ФНЛ «Зенит-2» одолел «Томь».
Томск, стадион «Труд».
«Томь» – «Зенит-2» – 1:2 (0:0)
Голы: Пугин 53 — Лесовой 73, Зуев 87.
«Томь»: Мелихов, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Зуйков, Алейников (Кузьмичев 79), Померко (Макурин 88), Казаев (Павленко 77), Кухарчук (Деобальд 73), Пугин, Абдулавов.
Главный тренер: Валерий Петраков.
«Зенит-2»: Кержаков, Анюков (Сиротов 61), Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Зинков, Мусаев, Кириллов (Лесовой 64), Панюков (Плотников 89), Прудников (Камышев 58).
Главный тренер: Константин Зырянов.
Предупреждения: Мусаев 19.
Судья: Игорь Панин.
В другом матче «Оренбург» переиграл «Тюмень» с аналогичным счетом.