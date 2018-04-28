«Зениту» интересен полузащитник сборной Хорватии

По данным СМИ, «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику загребского «Динамо» и сборной Хорватии Анте Чоричу.

Российский клуб ранее уже контактировал с представителями 21-летнего футболиста, а в последнее время возобновил интерес. Стоимость Чорича оценивается в 7 млн евро, однако «Динамо» надеется сохранить его еще на год, чтобы потом продать дороже.

Чорич дебютировал в составе «Динамо» летом 2014 года. Всего на счету хорвата 139 матчей за клуб, в которых он отметился 23 мячами и 23 передачами.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Рома».