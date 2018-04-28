«Ювентус» вырвал победу в матче с «Интером», забив два гола в самой концовке

«Ювентус» одержал волевую победу над «Интером» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Интер» - «Ювентус» 2:3 (1:1)
Голы: Икарди 52, Барцальи 65 (автогол) - Коста 13, Шкриньяр 87 (автогол), Игуаин 89.
«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Брозович, Весино, Кандрева, Перишич, Рафинья (Валеро 81), Икарди (Сантон 85) (Карамо 90+4).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Ругани, Сандро, Коста, Куадрадо, Матюиди, Пьянич (Бентанкур 80), Хедира (Дибала 62), Игуаин, Манджукич (Бернардески 67).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Куадрадо 5, Пьянич 21, Барцальи 45, Манджукич 52, Д’Амброзио 58, Сандро 77, Брозович 88.
Удаление: Весино 15.
Судья: Даниэле Орсато.
Напомним, что в прошлом туре «Ювентус» уступил «Наполи».