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17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М3.353.152.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
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«Ювентус» вырвал победу в матче с «Интером», забив два гола в самой концовке

вчера, 23:51
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)2 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал волевую победу над «Интером» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

«Интер» - «Ювентус» 2:3 (1:1)
Голы: Икарди 52, Барцальи 65 (автогол) - Коста 13, Шкриньяр 87 (автогол), Игуаин 89.

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Брозович, Весино, Кандрева, Перишич, Рафинья (Валеро 81), Икарди (Сантон 85) (Карамо 90+4).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Ювентус»: Буффон, Барцальи, Ругани, Сандро, Коста, Куадрадо, Матюиди, Пьянич (Бентанкур 80), Хедира (Дибала 62), Игуаин, Манджукич (Бернардески 67).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Куадрадо 5, Пьянич 21, Барцальи 45, Манджукич 52, Д’Амброзио 58, Сандро 77, Брозович 88.

Удаление: Весино 15.

Судья: Даниэле Орсато.

Напомним, что в прошлом туре «Ювентус» уступил «Наполи».

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon ответил Ant Tambov
сегодня в 01:03
Если бы не судьи, то у вас и титулов не было бы, что тут скажешь ещещё...
Великий Князь
Великий Князь ответил lawr19730
сегодня в 01:02
lawr19730:
Пилять, жалко конечно, что на бабло, заплаченное судье, Маротта не купит очередного пенсионера. Но Орсато красава))) Затоптал Жука, чтобы интериста удалить, потом забил трёшку Интеру, а в конце загипнотизировал лысого, заставив тупить.
И загипнотезировал лучшего голкипера сериала Хандановича, да так, что тот один с острого пустил, а второй с нулевого.
ES ES
ES ES ответил juvenale
сегодня в 00:59
juvenale:
это лучший матч в Италии за последние лет 5
Прям СериАл 80-90-х получилось!) Поэтому желаю чемпионства Наполи, просто потому что думаю что даже болельщиков Юве докучал этот ЧЕРНО-БЕЛЫЙ Сериал за последние лет 5 ;-)
lawr19730
lawr19730
сегодня в 00:58
Пилять, жалко конечно, что на бабло, заплаченное судье, Маротта не купит очередного пенсионера. Но Орсато красава))) Затоптал Жука, чтобы интериста удалить, потом забил трёшку Интеру, а в конце загипнотизировал лысого, заставив тупить.
Великий Князь
Великий Князь ответил NOVA
сегодня в 00:54
NOVA:
и еще болелы юве будут говорить что то про Реал!!! еле-еле в большинстве смогли выиграть!! да и кстати в том матче с Реалом такой же счет мог бы быть, если бы не ювен судья: чистый гол Иско не засчитал и пеналь против Рона не назначил!!! так что интеру тоже не повезло, как и нам!!
Сегодня королевский зад снова спас арбитр от грозного Леганеса, засчитав гол с офсайда.
Тут по крайней мере всё чисто)
Великий Князь
Великий Князь ответил BESTjuventus10
сегодня в 00:49
BESTjuventus10:
я тут пару огнетушителей потерял, ты не видел кто взял?))
Джин-Кардашьян)
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил juvenale
сегодня в 00:49
juvenale:
игра позорная........я хочу видеть Ювентус играющий в красивый футбол и добивающий соперника,а не все эти включения на 15 минут
Это всё говорит в пользу обновления состава (омоложения). Порой некоторые ваши старички физически уже не тянут 90 минут. Если ты понял, о чем я.
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 00:48
В разгар Кальчополи Лаки Лучано просил суд прослушать все записи телефонных разговоров – больше 100 тысяч.
В этом был смысл: распределитель судей Паоло Бергамо уже объявил, что боссы «Интера» названивали ему чаще всех. Судья отказал Моджи, аргументировав ответ объемом работы: на прослушивание ушло бы года три. Записи слушали избирательно – необычный подход к поиску правды.
Тогда Лучано взялся за дело сам. Упертый Моджи продрался сквозь жесткое нежелание ворошить Кальчополи: в 2008-м телеканал Rai уволил Монкальво, защищавшего «Юве», а в Tuttosport то же случилось с Джанкарло Падованом.
29 марта борьба завершилась. Суд признал «Интер» виновным в работе с судьями. Моджи победил.
22 апреля 2006-го La Gazzetta dello Sport взорвала кальчо распечатками телефонных разговоров Лучано Моджи с боссами Ассоциации итальянских судей. Месяца разоблачительных публикаций хватило для отставки президента FIGC Франко Карраро и невероятного скандала, в котором завертелись «Лацио», «Милан», «Юве» и «Фиорентина».
Федерацию временно возглавил Гвидо Росси: к июлю комиссар навесил крепкие наказания и великодушно смягчил их после апелляций. «Фиорентина», «Милан», «Лацио» и «Реджина» сохранили места в серии А и начали сезон-2006/07 с дефицитом очков (от -8 до -15). У «Фиорентины» и «Лацио» отобрали еврокубки, «Милан» лишили 30 очков в сезоне-2005/06.
«Ювентус» оказался главным виновным: у Турина отобрали два скудетто и по совокупности нарушений отправили в серию В с дефицитом в 9 очков.
Прослушку клубных боссов организовала Telecom Italia, в совете директоров которой находился тогдашний владелец «Интера» Массимо Моратти. Рулил компанией Марко Тронкетти Провера – крупнейший акционер Pirelli, вечного спонсора «нерадзурри». А Гвидо Росси, чрезвычайный комиссар FIGC, – акционер «Интера», некогда входивший в совет правления клуба и после Кальчополи получивший должность в Telecom.
В 2007-м Telecom вручили сразу две антипремии «Большой брат». Пошли иски за незаконную прослушку, Бобо Вьери отсудил у компании больше миллиона евро. В 2016-м бывший шеф службы безопасности Telecom Джулиано Тавароли рассказал, что приказ о прослушке «Юве» отдал Моратти.
Слежкой занимались несколько телекомовцев рангом ниже – Адамо Бове, Фабио Гиони и Тавароли. На суде Росси не предъявил аудио в качестве доказательств – лишь транскрипции, написать которые по силам среднему беллетристу. «Интер» там, конечно, не упоминался.
cразу после Кальчополи компания влипла в мощный скандал с нелегальной прослушкой. Заварушка вывела на ЦРУ и итальянскую разведку – СИСМИ. Шпионы использовали Telecom для прослушки нужных людей – от влиятельных журналистов до мультимиллионеров и глав государств (Проди и Берлускони)
Бове, раскрывший агентуру СИСМИ, неожиданно спрыгнул с моста в Неаполе.
Обвинения Telecom: коррупция, заговор, подкуп госслужащих, разглашение профессиональной тайны, незаконная прослушка, хищение средств, фальсификация улик.
Но серия В для «Юве» все равно не вырисовывалась. Шестая статья регламента (договорняки) – единственная, которая предусматривала понижение в дивизионе. Суд прямо указал, что «Юве» ее не нарушал, а Моджи, говоривший с Паоло Бергамо, не влиял на назначение рефери.
Это – решения и Федерального суда, и Федеральной апелляционной комиссии. «Не было ничего нелегального, сезон-2004/05 не был договорным. Единственное сомнение у нас вызвал матч «Лечче» – «Парма», но сезон в любом случае был чистым», – федеральный судья Пьеро Сандулли.
Моджи не нарушил ничего, что каралось бы жестче штрафов и лишения очков. Лаки Лучано вменили в вину «возможность влияния на результат». Доказательством преимущества, полученного «Ювентусом», назвали первое место в турнирной таблице. Понижение стало реальным, когда Гвидо Росси и его помощники на ходу добавили пункт «Структурное нарушение статей» – нарушение каждого пункта по отдельности никак не вело к ссылке в серию B.
«Мы должны были дольше расследовать дело Моджи. У Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишить «Юве» скудетто. Но Гвидо Росси собрал своих друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам титул «Ювентуса», – федеральный судья Карло Порчедду признался только год назад.
«Интер» работал с судьями
Моджи сделал то, что поленились судьи – докопался до правды. К 2010 году работа была завершена: суд получил 75 телефонных записей, в которых фигурировали «нерадзурри». «Будь у нас эти разговоры в 2006-м, «Интер» был бы наказан», – признался Сандулли.
Разговор – перед матчем Кубка Италии «Кальяри» – «Интер»:
Факкетти (президент «Интера»): Слушай, я посмотрел статистику Бертини (рефери – 6): у него 4 победы, 4 ничьих и 4 поражения с нами.
Бергамо (распределитель судей): Черт возьми, тогда давай 5-4-4.
Факкетти: Это очень важно. У него 12 матчей, 4-4-4.
Бергамо: Да-да, одну цифру он точно поменяет, но должен поменять ту, что начинается с V (vittorie, победы – 6).
Факкетти: Правильно, правильно, правильно.
Бергамо: Все будет хорошо, он умный парень и теперь знает, как это делается. Он не сразу понял, но лучше поздно, чем никогда.
Бертини засчитал гол, забитый «Интером» с паса рукой, и не удалил Карини за игру руками за пределами штрафной.
Летом 2011-го федеральный прокурор Стефано Палацци наконец опубликовал результаты расследования. «Интер», Моратти и Факкетти обвинялись в спортивном преступлении и преступном вмешательстве в работу арбитров. Они звонили шефам судейского корпуса исключительно перед матчами и затрагивали именно тех рефери и линейных, которым предстояло работать на «Интере».
«Нерадзурри» нарушили статью 6 – единственную, которая прямо вела к понижению в классе. Моратти обвинялся в нарушении 1-й статьи.
Громкий документ ни к чему не привел. У «Интера» не отобрали титул, президента не наказали. Дело было закрыто – истек срок давности, составлявший четыре года. Так совпало, что Палацци обвинил «Интер» через 5 лет после Кальчополи.
«Интер» виновен больше всех
В 2010 году Моджи в прямом эфире объявил: «Интер» просил, чтобы судья помог в матче с «Кальяри», а покойный Факкетти регулярно названивал арбитрам. Джанфеличе Факкетти – театрал, неудавшийся футболист и сын Джачинто – подал иск о клевете. Через пять лет Моджи оправдали, но разбирательства не закончились.
Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество. Ничего особенного, Моджи лишь повторил тезисы федерального прокурора Палацци, но вот в чем дело: из-за срока давности не было суда, а значит – заявление федерального прокурора не доказано.
К этому и придрался Факкетти-младший.
И подставил «Интер».
Какой красивой была эта сказка: черно-синие не при делах, а слова федерального прокурора – всего лишь слова. Напрасно Джанфеличе судился с Моджи: его мир – театр, он не в курсе, что власть – синоним слова «заговор». Зря он полез на Лаки Лучано, ведь суду, прежде чем вынести решение, пришлось разобраться: лоббировал «Интер» арбитров или все-таки нет.
Теперь все закончилось. Кальчополи закрыт. Моджи победил: «Интер» признан виновным в работе с судьями. Слова стали делом: все тезисы Палацци признаны апелляционным судом. Включая вывод: «Интер» больше всех замешан в коррупционной системе».
juvenale
juvenale ответил NOVA
сегодня в 00:47
NOVA:
и еще болелы юве будут говорить что то про Реал!!! еле-еле в большинстве смогли выиграть!! да и кстати в том матче с Реалом такой же счет мог бы быть, если бы не ювен судья: чистый гол Иско не засчитал и пеналь против Рона не назначил!!! так что интеру тоже не повезло, как и нам!!
бедненькие извините хахаххаха
juvenale
juvenale
сегодня в 00:47
Спаллети и Сантон UNO DI NOI)))))))))))))
juvenale
juvenale ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:44
Владимиpъ Григорянъ:
Юве тренирует один из лучших тренеров мира. Ну в ЛЧ он сделал свое дело, закамбечили, ну с пенкой не повезло. В этом ответственном матче тоже закамбечил, но добыл победу. Это человек, который сам решает исходы противостояний и самое главное - добивается результатов, что говорит о его гениальности. Стоит ли его списывать после всего этого? Я думаю, вам нужно обновить состав (омоложение). Индзаги и Раньери при всем уважении к ним, не готовы конкурировать с Аллегри.
игра позорная........я хочу видеть Ювентус играющий в красивый футбол и добивающий соперника,а не все эти включения на 15 минут
NOVA
NOVA
сегодня в 00:44
и еще болелы юве будут говорить что то про Реал!!! еле-еле в большинстве смогли выиграть!! да и кстати в том матче с Реалом такой же счет мог бы быть, если бы не ювен судья: чистый гол Иско не засчитал и пеналь против Рона не назначил!!! так что интеру тоже не повезло, как и нам!!
Великий Князь
Великий Князь ответил УрсХох
сегодня в 00:43
УрсХох:
Кстати,да,княже,два гола на его совести. А виноват кто?Орсато.
Конечно, ведь Весино просто хотел поскакать на ногах у Манджукича. Юридически это лишь мелкое хулиганство, а он красную)
Великий Князь
Великий Князь ответил kiendjin
сегодня в 00:42
kiendjin:
Ты даже не понимаешь что есть знатоки сильнее тебя..Главно не быть Армяном....С победой Кабинет! Аха-ха) https://www.youtube.com/watch?v=0RXFLZPoiBg
От кабинета поздравления не принимаются.
Увидимся на судьясико
Кабинелона-Судьял) и пусть победит самый кабинетнейший!
Великий Князь
Великий Князь ответил RDeanW
сегодня в 00:40
RDeanW:
а лично мне очень обидно, что люди, которые еще недавно были адекватны, на эмоциях после вылета из лч потеряли голову и так ее и не нашли...
А мне не обидно. Каждый волен вести себя как считает нужным. Из полсотни местных мадридистов лишь трое показали себя людьми.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Великий Князь
сегодня в 00:36
Великий Князь:
Нет, Сарри хуже Макса во всём.
Юве тренирует один из лучших тренеров мира. Ну в ЛЧ он сделал свое дело, закамбечили, ну с пенкой не повезло. В этом ответственном матче тоже закамбечил, но добыл победу. Это человек, который сам решает исходы противостояний и самое главное - добивается результатов, что говорит о его гениальности. Стоит ли его списывать после всего этого? Я думаю, вам нужно обновить состав (омоложение). Индзаги и Раньери при всем уважении к ним, не готовы конкурировать с Аллегри.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:34
фу... позор
kiendjin
kiendjin ответил Великий Князь
сегодня в 00:32
Великий Князь:
Молоток. Смотри советские фильмы. Сразу поумнеешь)
Ты даже не понимаешь что есть знатоки сильнее тебя..Главно не быть Армяном....С победой Кабинет! Аха-ха)

Beyond Infinity
Beyond Infinity ответил Groove000
сегодня в 00:31
Спс!
УрсХох
УрсХох ответил Великий Князь
сегодня в 00:31
Великий Князь:
Когда Коста открывал счёт он тоже не реагировал.
Кстати,да,княже,два гола на его совести.
А виноват кто?Орсато.
Ant Tambov
Ant Tambov ответил Sadjon
сегодня в 00:31
Sadjon:
Спалетти ублюдок, ну а судья как обычно в матчах с гоббами, жалко ребят, которые бились в меньшинстве и вели в счёте....
Если бы не Спалетти,то вы даже в следующем сезоне в кубок уефа не вышли
RDeanW
RDeanW ответил Великий Князь
сегодня в 00:31
Великий Князь:
Лично мне даже льстит, что я не в почёте у радужных меньшинств.
а лично мне очень обидно, что люди, которые еще недавно были адекватны, на эмоциях после вылета из лч потеряли голову и так ее и не нашли...
Великий Князь
Великий Князь ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:30
Владимиpъ Григорянъ:
Намек на Сарри?
Нет, Сарри хуже Макса во всём.
Великий Князь
Великий Князь ответил kiendjin
сегодня в 00:29
kiendjin:
https://www.youtube.com/watch?v=DHlNS_b5SBs Аха-ха)
Молоток. Смотри советские фильмы. Сразу поумнеешь)
Великий Князь
Великий Князь ответил RDeanW
сегодня в 00:28
RDeanW:
жесть какой парад лицемерия пошел из турина. как чистая пенка с реалом - "фууу, так нельзя, неправильно, не по-пацански". как судейский беспредел с интером - "хахаха, вот это 30ки горят у хейтеров на честное судейство" противно вообще-то... до игры с реалом был лучшего мнения о фанах юве...
Лично мне даже льстит, что я не в почёте у радужных меньшинств.
kiendjin
kiendjin ответил Великий Князь
сегодня в 00:28
Великий Князь:
Это вряд ли)


Аха-ха)
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Великий Князь
сегодня в 00:28
Великий Князь:
С Конте в плейофах будем Лейпцигам и Базелям влетать) Тут как бы проблема. Тренировать Юве однозначно должен итальянец, но кто? Липпи стар, Анчелотти тоже, Монтелла сырой, Конте хороший мотиватор, но тухлый тактик, Симоне Индзаги -? Раньери - ? Тут как бы Макс выглядит незыблемой кандидатурой, но ему чего то не хватает. Бездушно играет егоЮвентус, как то по-немецки, а не итальянски.
Намек на Сарри?
Beyond Infinity
Beyond Infinity ответил juvenale
сегодня в 00:27
Постараюсь...
Великий Князь
Великий Князь ответил kiendjin
сегодня в 00:27
kiendjin:
Эх Мимо..Якин и его Бабенка это Перес и Кристинка Роналдовна..
Это вряд ли)
juvenale
juvenale
сегодня в 00:27
FINO ALLA FINE!!!
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