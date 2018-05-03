Тоскани: «У „Ювентуса“ менталитет как у мафии»

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03 мая 2018, 09:21

Известный итальянский фотограф Оливьеро Тоскани считает, что руководство «Ювентуса» покупает судей для побед в чемпионате Италии. Стоит отметить, что Тоскани является болельщиком миланского «Интера».

«Если бы я был игроком „Ювентуса“, мне было бы стыдно за такие победы. Великие чемпионы покинули клуб именно по этой причине.

Это обычная итальянская история. У „Ювентуса“ нет больших успехов в Европе, как странно... Они хотят побеждать, не останавливаясь ни перед чем. Это просто грабёж, потому что „Ювентус“ не хочет бросать вызов соперникам в равной борьбе. Так обычно ведет себя мафия.

Просто посмотрите на последний матч с „Интером“. В Италии команды выходят на игру с „Ювентусом“ уже изначально проигрывая 0:2».