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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2017/2018

Тоскани: «У „Ювентуса“ менталитет как у мафии»

03 мая 2018, 09:21
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Известный итальянский фотограф Оливьеро Тоскани считает, что руководство «Ювентуса» покупает судей для побед в чемпионате Италии. Стоит отметить, что Тоскани является болельщиком миланского «Интера».

«Если бы я был игроком „Ювентуса“, мне было бы стыдно за такие победы. Великие чемпионы покинули клуб именно по этой причине. 

Это обычная итальянская история. У „Ювентуса“ нет больших успехов в Европе, как странно... Они хотят побеждать, не останавливаясь ни перед чем. Это просто грабёж, потому что „Ювентус“ не хочет бросать вызов соперникам в равной борьбе. Так обычно ведет себя мафия.

Просто посмотрите на последний матч с „Интером“. В Италии команды выходят на игру с „Ювентусом“ уже изначально проигрывая 0:2».

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Все комментарии
Sancho655
Sancho655
03 мая 2018 в 22:44, ред.
Как фанат ювентуса я с ним полностью согласен.мне стыдно за мафию
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
03 мая 2018 в 16:12
Когда ты временами выигрываешь с помощью судей - ты нечестный клуб. Когда ты можешь выигрывать только с помощью прокурора - ты позорное миланское днище черно-синего цвета)
Не помню кто сказал но мне нра)
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
03 мая 2018 в 15:57
Каковым и остаааался...
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
03 мая 2018 в 15:52, ред.
Слушай, Княже, это несерьезно. Инфа столетней давности, актуальность потеряна уже давно. Это как апеллировать к заслугам клубов СССР, Третьего Рейха, ФРГ, ГДР, единой Кореи и Югославии относительно текущих чемпионатов. Норм инфа это та которой лет 15-20.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ pinturicchio86 (раскрыть)
03 мая 2018 в 12:32
Когда они сфабриковали дело против Юве , отправив его в серию В , они наивные думали что избавились от Юве навсегда !!! Мало того что они в конечном итоге сами опозорились с этим кальчопполи, а теперь снова плачут и воют : мафия , мафия !! Ювентус был , есть и будет!! Он не потопляем!! FORZA JUVE!! А скулить - это удел слабых!!
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
03 мая 2018 в 12:29
вот и весь юве и его глоры, которые весь день кукарекают про лч и судей, все же знают что все в италии взято за счет коррупции ахах

клуб неудачник, который не может выиграть в финалах, красиво мадрид опустил в прошлом сезоне :D
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Nerai Sairensa (раскрыть)
03 мая 2018 в 12:25
И так будет всегда!!!
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
03 мая 2018 в 12:06, ред.
Позор всегда, позор везде,
А Интер вновь, опять в ...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Nerai Sairensa (раскрыть)
03 мая 2018 в 12:04
И будет там всегда этот Интер !! В ж..е
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Nerai Sairensa (раскрыть)
03 мая 2018 в 12:03
Таким как он всюду мафия мерещиться!
juventus888
juventus888
03 мая 2018 в 12:03
А такой крутой клуб как Парма совсем обанкротился в те времена Парма рвала Барсу как хотела хотя она по силе была на 6_7 месте в серии а
juventus888
juventus888
03 мая 2018 в 12:00
Сейчас бы смотрели финалы лиги чемпионов юве Милан юве Интер Парма Милан
Самая крутая лига в мире была серия а
А вот после вашего предательства стала третьей по крутости после лалиги и премьер лиги
А вы сосете у китайцев чтоб потом пососать можно было у Ромы Лацио Ювентус Милана
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
03 мая 2018 в 12:00, ред.
Как сказали после признания Интера виновным в скандале 2006 года: «Кальчополи давно позади, работает VAR, а «Интер» по-прежнему в 22 очках позади «Ювентуса»
juventus888
juventus888
03 мая 2018 в 11:56
Иза вашего предательства Италия потеряла спонсоров на миллиарды долларов а они ушли втлалигу и премьер лигку так что Интер это питарасы
pinturicchio86
pinturicchio86
03 мая 2018 в 11:31, ред.
уж не болелам интера про равную борьбу петь, всем известно кто организовал кальчопполи, чтобы подсобрать картона)))
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответ Непотопляемый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
03 мая 2018 в 11:25
Княже, а когда Интер полетел на последнее место сохранив прописку, что за сезон?
Kerri
Kerri
03 мая 2018 в 11:07
Сильно сказано!
An Jo
An Jo
03 мая 2018 в 11:02
Если бы на первой строчке было Наполи, то речь бы пошла про неаполитанскую мафию.
Baggio R.
Baggio R.
03 мая 2018 в 10:22
Оливьеро - это Оливер по-итальянски)
moskwa 09
moskwa 09
03 мая 2018 в 10:16
то я и заметил,ювентус за последние 20 лет в финал лч сколько раз играл,и там всех купили?
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
03 мая 2018 в 10:10
Учитывая что про стыд говорит Оливьеро Тоскани - от этого факта уже смешно до коликов
RUSTY8
RUSTY8
03 мая 2018 в 09:58
ждёмс очередные посты про Палации и ИнтерВсёКупил)))
Ислам Керимов
Ислам Керимов
03 мая 2018 в 09:42
Справедливости ради у мафии есть принципы,а это жульё ничего не гнушается.Ну да ладно,зато весь мир знает как они выигрывают серию А.
Dream game
Dream game
03 мая 2018 в 09:40
Вот это открытие сделал, даже не верится
sir_Alex
sir_Alex
03 мая 2018 в 09:34
Сказал Оливьеро и заплакал.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
03 мая 2018 в 09:33
Ещё один правдоискатель и фантазёр!! Что с него возьмёшь- фотограф!!!😎🤣😂☝️
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