Тоскани: «У „Ювентуса“ менталитет как у мафии»

Известный итальянский фотограф Оливьеро Тоскани считает, что руководство «Ювентуса» покупает судей для побед в чемпионате Италии. Стоит отметить, что Тоскани является болельщиком миланского «Интера».
«Если бы я был игроком „Ювентуса“, мне было бы стыдно за такие победы. Великие чемпионы покинули клуб именно по этой причине.
Это обычная итальянская история. У „Ювентуса“ нет больших успехов в Европе, как странно... Они хотят побеждать, не останавливаясь ни перед чем. Это просто грабёж, потому что „Ювентус“ не хочет бросать вызов соперникам в равной борьбе. Так обычно ведет себя мафия.
Просто посмотрите на последний матч с „Интером“. В Италии команды выходят на игру с „Ювентусом“ уже изначально проигрывая 0:2».
Не помню кто сказал но мне нра)
Не помню кто сказал но мне нра)
клуб неудачник, который не может выиграть в финалах, красиво мадрид опустил в прошлом сезоне :D
клуб неудачник, который не может выиграть в финалах, красиво мадрид опустил в прошлом сезоне :D
А Интер вновь, опять в ...
А Интер вновь, опять в ...
Самая крутая лига в мире была серия а
А вот после вашего предательства стала третьей по крутости после лалиги и премьер лиги
А вы сосете у китайцев чтоб потом пососать можно было у Ромы Лацио Ювентус Милана
Самая крутая лига в мире была серия а
А вот после вашего предательства стала третьей по крутости после лалиги и премьер лиги
А вы сосете у китайцев чтоб потом пососать можно было у Ромы Лацио Ювентус Милана