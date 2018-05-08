Аллегри — о будущем в «Ювентусе»: «Мы сядем и всё обсудим»

1525806234

08 мая 2018, 22:03

Наставник «Ювентуса» рассказал о том, что ждет его по окончании сезона:

«Мы сядем и всё обсудим, как и всегда.

У меня очень хорошие отношения с клубом, мы работаем сообща. Каждый год клуб проделывает качественную работу, чтобы привлечь игроков прекрасных не только в техническом плане, но и в человеческом. В конечном итоге в футболе для побед нужен не только игровой талант.

За последние четыре года я очень изменился. В „Милане“ был совсем другим. Мой рост еще не завершен, и надеюсь, что это произойдет только в тот момент, когда я уйду из футбола».

По слухам, Аллегри приглашали на пост главного тренера «Арсенала».