Радимов: "Кержаков, Аршавин и Анюков ударно поработали в «Зените-2»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, как себя чувствуют игроки основной команды «сине-бело-голубых» Александр Кержаков, Андрей Аршавин и Александр Анюков, которые в последнее время тренировались под его руководством.
– Если их выпустят в матче с ЦСКА – не подведут. Поработали действительно ударно. Ну и мастерство свое повысили (смеется). Насчет мастерства – шучу, конечно. А если серьезно – нормально потренировались, и могу сказать, что все трое в хорошей форме.
О том, что фанаты опять готовят акцию в поддержку Кержакова
– Я с уважением отношусь к этой акции. Но противостояния между Кержаковым и Андре Виллаш-Боашем, на мой взгляд, нет. Просто Кержаков столько сделал для «Зенита» и Петербурга, что заслужил, чтобы его поддерживали. Такая поддержка вполне логична. При этом у тренера могут быть свои взгляды на состав.
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