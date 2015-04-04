Радимов: "Кержаков, Аршавин и Анюков ударно поработали в «Зените-2»

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04 апреля 2015, 11:09

ЦСКА

О том, что фанаты опять готовят акцию в поддержку Кержакова

Наставник «Зенита-2»рассказал о том, как себя чувствуют игроки основной команды «сине-бело-голубых»– Если их выпустят в матче с– не подведут. Поработали действительно ударно. Ну и мастерство свое повысили (смеется). Насчет мастерства – шучу, конечно. А если серьезно – нормально потренировались, и могу сказать, что все трое в хорошей форме.– Я с уважением отношусь к этой акции. Но противостояния между Кержаковым и Андре Виллаш-Боашем, на мой взгляд, нет. Просто Кержаков столько сделал для «Зенита» и Петербурга, что заслужил, чтобы его поддерживали. Такая поддержка вполне логична. При этом у тренера могут быть свои взгляды на состав.