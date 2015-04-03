Веркаутерен: «Под РПЛ нам нужно купить более трех игроков»

«Зениту» не понравился лимит «8+17». Квоту на легионеров снова пересмотрят Формула с восемью легионерами предсказуемо навредила чемпиону. Детали – на

VAR лишил «Локомотив» гола, а команды зрителей — футбола Центральный матч тура получился утомительным: «Локомотив» и «Зенит» нашли один

Влашич точно уйдёт из ЦСКА. Остаётся узнать, когда и куда Выступления Николы в хорватской прессе и возобновление интереса «армейцев» к

Барриоса зовут в Европу. «Зенит» может лишиться ключевого игрока Колумбийский хавбек не хочет проводить еще одну зиму в России. Его нужно