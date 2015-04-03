Веркаутерен: «Под РПЛ нам нужно купить более трех игроков»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился мыслями об усилении команды.
- Купить лишь трёх игроков под Премьер-лигу? Этого недостаточно. Но всё будет зависеть от происходящего на рынке футболистов. Для меня важно сохранить костяк команды. Потребности? Всем нужны хорошие нападающие. «Крыльям» тоже.
- Купить лишь трёх игроков под Премьер-лигу? Этого недостаточно. Но всё будет зависеть от происходящего на рынке футболистов. Для меня важно сохранить костяк команды. Потребности? Всем нужны хорошие нападающие. «Крыльям» тоже.