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Веркаутерен: «Под РПЛ нам нужно купить более трех игроков»

03 апреля 2015, 20:01
   Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился мыслями об усилении команды.

- Купить лишь трёх игроков под Премьер-лигу? Этого недостаточно. Но всё будет зависеть от происходящего на рынке футболистов. Для меня важно сохранить костяк команды. Потребности? Всем нужны хорошие нападающие. «Крыльям» тоже.
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