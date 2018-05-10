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Жерар Морено не собирается покидать «Эспаньол»

10 мая 2018, 13:06

Нападающий «Эспаньола» Жерар Морено рассказал о своем будущем в клубе. Ранее в Сети ходили слухи, что форвард близок к переходу в «Вильярреал». 

«Сейчас у меня действующий контракт с „Эспаньолом“, я сконцентрирован на завершении нынешнего сезона. Я планирую остаться в команде и на следующий год». 

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КЭТиК
КЭТиК
10 мая 2018 в 14:04
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