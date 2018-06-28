Кьер: «Если сборная Хорватии поймает кураж, то её будет не остановить»

Защитник «Севильи» и сборной Дании Симон Кьер отметил силу национальной команды Хорватии. Европейские сборные встретятся между собой в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Мы видели матчи Хорватии в группе – их командные взаимодействия и звёздный состав впечатляют. Я бы выделил группу первоклассных игроков средней линии – Модрича, Перишича, Ракитича, Брозовича. На острие действует очень опасный Марио Манджукич, нам надо очень внимательно играть против него. Матч с Аргентиной показал истинную силу нашего соперника – если они поймают кураж, то их будет не остановить. Нам надо не допустить этого, тогда у нас появятся шансы на выход в четвертьфинал».