Хиддинк посетил тренировку сборной России в Новогорске

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды, которая готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды, которая готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании.
Затем собрал всех черчесят в узкий круг!
Сказал им по русски громко Гус.
Все дальше, дальше не пройдет!
Росси-Чемпион!
Затем собрал всех черчесят в узкий круг!
Сказал им по русски громко Гус.
Все дальше, дальше не пройдет!
Росси-Чемпион!