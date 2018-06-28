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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Хиддинк посетил тренировку сборной России в Новогорске

сегодня, 12:02

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды, которая готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. 

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DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 13:54
Россия влетела испанцам при Гусе 3-0 и 4-1. Ждем повторения.
борька
борька
сегодня в 13:05
Гус подергал Черчесова за ус!
Затем собрал всех черчесят в узкий круг!
Сказал им по русски громко Гус.
Все дальше, дальше не пройдет!
Росси-Чемпион!
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:39
Гус приехал сказать : Все будет "Хорошечно"
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 12:34
Сейчас только Акинфеев, Игнашевич и Жирков вроде остались из той сборной.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:33
Гус нашим пивка безалкогольного привез.....Хотя нашим после игры с Испанией надо будет чего нибудь покрепче, чтоб горечь от поражения заглушить!!!
Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 12:24
Это хорошая весть!
Faustello
Faustello
сегодня в 12:19
Усач наверное все зубы от злости раскрошил )))
drug01
drug01
сегодня в 12:19
Может поможет!
Знатог
Знатог
сегодня в 12:14
Посмотрел и сказал: Хорошечно!
cska.78
cska.78
сегодня в 12:04
Гус Иваныч сделал раз сказку!Давай, Стасик, повтори!
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