На следующей неделе решится, останется ли Лёв в сборной Германии

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель сообщил, что ясность в вопросе будущего главного тренера сборной Йоахима Лёва наступит на следующей неделе:

«Мы договорились, что спортивное руководство сборной на следующей неделе представит нам первый анализ выступления, и после этого, я рассчитываю, главный тренер выскажется относительно своего будущего».

Контракт Лёва со сборной Германии рассчитан до 2020 года, однако команда под его руководством провалила ЧМ-2018, заняв последнее место в группе. После поражения от сборной Южной Кореи Лёв отказался комментировать свое будущее.