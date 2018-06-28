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На следующей неделе решится, останется ли Лёв в сборной Германии

вчера, 18:08

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель сообщил, что ясность в вопросе будущего главного тренера сборной Йоахима Лёва наступит на следующей неделе:

«Мы договорились, что спортивное руководство сборной на следующей неделе представит нам первый анализ выступления, и после этого, я рассчитываю, главный тренер выскажется относительно своего будущего».

Контракт Лёва со сборной Германии рассчитан до 2020 года, однако команда под его руководством провалила ЧМ-2018, заняв последнее место в группе. После поражения от сборной Южной Кореи Лёв отказался комментировать свое будущее.

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Сливки общества
Сливки общества ответил Илья Кузнецов
сегодня в 01:02
Илья Кузнецов:
Так если из нового поколения собрать новую команду? Например из этой сборной оставить тех, кому сейчас нет 26 лет: Рюдигер, Дракслер, Гинтер, Киммих, Горецка, Вернер, Брандт, Зюле. Плюс ещё дополнить молодыми игроками, типа Сане того же. Да, может Евро-20 не выиграют, но к ЧМ-22 будет готова уже вполне боеспособная команда. У немцев не такой менталитет, чтобы "не слушать" лучшего тренера бундеслиги. Конечно, это довольно авантюрный вариант, но было бы как минимум интересно.
Я тоже за обновление состава, но с тренером ситуация сложная. Лёв все-таки не на помойке себя нашел, и даже этот провал не умаляет его квалификации. Хотя я считаю, что встряска ему нужна, ибо он обнаглел и слишком уверовал в свою гениальность. Посмотрим, что придумает Немецкий футбольный союз.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Сливки общества
сегодня в 00:26
Сливки общества:
Слишком молодой. У него и авторитета такого нет, чтобы управлять этими игроками.
Так если из нового поколения собрать новую команду? Например из этой сборной оставить тех, кому сейчас нет 26 лет: Рюдигер, Дракслер, Гинтер, Киммих, Горецка, Вернер, Брандт, Зюле. Плюс ещё дополнить молодыми игроками, типа Сане того же. Да, может Евро-20 не выиграют, но к ЧМ-22 будет готова уже вполне боеспособная команда. У немцев не такой менталитет, чтобы "не слушать" лучшего тренера бундеслиги. Конечно, это довольно авантюрный вариант, но было бы как минимум интересно.
mphuZ
mphuZ
вчера в 21:18
Не нужно ему уходить из сборной. Его контракт как раз до 2020 года, вот после Евро и примут решение!

Если дойдёт как минимум до полуфинала - продлят.
А сейчас резко выгонять тренера, с которым месяц назад продлили контракт, и которому нет замены, будет немного глупо. Чемпионский состав всегда нужно обновлять, а то и радикально. Нужно дать шанс Лёву, он уже столько поколений натренировал..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:18
Нет, конечно! Настало время перемен.
pomor45
pomor45
вчера в 21:14
Всё-таки Иоахим слишком уповал на Бога, чем и прогневил Сатану, который только и правит этим футболом, выкупив его у того же Бога. Вы заметили, как игроки и тренеры украдкой крестятся? Зря они это делают. Бог отдал эту игру Сатане с момента изобретения её его подданными - англичанами. И закрывает глаза на её распространение по белу свету с помощью сатанинских денег только затем, чтобы Сатана поменьше лез в дела церкви Божьей.
pomor45
pomor45 ответил LAISMEN
вчера в 21:05
LAISMEN:
ХОРОШО ПРИКОРМИЛИ ЛЕВУ...ПОРА ЕГО НА ТИГРА МЕНЯТЬ)))
Если игроки не реализуют 100%-е моменты, то ими может руководить кто угодно от льва до хомячка - результат будет плачевным.
pomor45
pomor45
вчера в 21:02
Южная Корея занималась исключительно тем, что мешала Германии играть, устроив бесподобный автобус, который вкупе со страшной невезухой в реализации ударов и дал это несправедливый результат. Корейцам, наоборот, везло по страшному. Кореец так опешил, когда мяч вывалился ему прямо в ноги перед пустыми воротами, что почти секунду в ужасе смотрел на него как на гранату, а потом очнулся и инстинктивно дрыгнул ногой: всё немцы и Лёв в нокдауне, который немедленно перешёл в нокаут, когда самонадеянный Нойер решил стать спасителем команды и, покинув ворота, побежал в атаку.
Факт состоит в том, что проклятый "автобус" становится всё более эффективным орудием команд средней квалификации, и это наносит огромный урон зрелищности футбола, как игры.
Palex
Palex ответил баск
вчера в 20:20
баск:
Подумать об этом было бы уместно. Лев работает в сборной 14 лет, из них 12- главным тренером. Дело это хлопотное, человек мог банально устать. Потерять хватку, замылить глаз и проч. В конце концов, за последние полвека никто не работал в сборной так долго..
И так успешно.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:07
Да сколько наших поциков влипло в БК(лично я,гансам,этого не прощу никогда!),а сколько самих гансов поставили на гансов???!!! Отставка на хрен-ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ!
Сливки общества
Сливки общества ответил Илья Кузнецов
вчера в 19:58
Илья Кузнецов:
а например Юлиан Нагельсман? Было бы интересно его увидеть в этой роли.
Слишком молодой. У него и авторитета такого нет, чтобы управлять этими игроками.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Сливки общества
вчера в 19:54
Сливки общества:
Плохо, что менять его некем. Подозреваю, что оставят. Главное, чтобы было серьезное внушение, т.к абсолютно понятно, что он начал халтурить. Нужна стимуляция хоть угрозой увольнения.
а например Юлиан Нагельсман? Было бы интересно его увидеть в этой роли.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил bars64
вчера в 19:52
bars64:
Давай не будем забывать выигранный вторым составом кубок конфедераций.
Да этот КК нафиг никому не нужен давно, нашли тоже достижение. Обычный предсезонный турнир, не более.
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 19:49
Ковырнет,нюхнет и решит)
баск
баск
вчера в 19:22
Подумать об этом было бы уместно.

Лев работает в сборной 14 лет, из них 12- главным тренером.
Дело это хлопотное, человек мог банально устать.
Потерять хватку, замылить глаз и проч.
В конце концов, за последние полвека никто не работал в сборной так долго..
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответил bars64
вчера в 19:21
bars64:
Давай не будем забывать выигранный вторым составом кубок конфедераций.
Вот это я и считаю его главной ошибкой, что после не понятной игры на евро он за год до турнира, повёз на КК состав который изначально не играл бы на ЧМ, хотя мог на таком большом турнире опробовать новые идеи. По мне в нем последние два года понтов было больше чем дело.
neomessi
neomessi
вчера в 19:16
Я до начало ЧМ еще писал что немцев ждет крах!
Сливки общества
Сливки общества
вчера в 19:14
Плохо, что менять его некем. Подозреваю, что оставят. Главное, чтобы было серьезное внушение, т.к абсолютно понятно, что он начал халтурить. Нужна стимуляция хоть угрозой увольнения.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 19:04
ХОРОШО ПРИКОРМИЛИ ЛЕВУ...ПОРА ЕГО НА ТИГРА МЕНЯТЬ)))
weinmar
weinmar
вчера в 18:58
А есть замена?
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 18:55
Германия всегда была и будет на футбольном Олимпе. Всегда. Во все времена, когда была изобретена Великая игра, под названием - Футбол. Но есть еще и богиня Фортуна, это очень непредсказуемая и супер-упрямая тетка, которая на Чемпионате мира ФИФА в России повернулась к немцам всем своим необьятным женским задом.)))
bars64
bars64 ответил ХУБУЛ
вчера в 18:39
ХУБУЛ:
После такого позора, а это позор который теперь долгие годы не чем не перекроешь нужно самому уходить. А в военное время офицеры вообще пулю в лоб себе пускали. Тем более после ЧМ Лев вообще нечего хорошего сборной не дал.
Давай не будем забывать выигранный вторым составом кубок конфедераций.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 18:30
После такого позора, а это позор который теперь долгие годы не чем не перекроешь нужно самому уходить. А в военное время офицеры вообще пулю в лоб себе пускали. Тем более после ЧМ Лев вообще нечего хорошего сборной не дал.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:25
Нужны перемены. Лёв пусть попробует себя в клубном футболе.
Alista
Alista
вчера в 18:23
Ещё и чемпионат Европы профукает.
bars64
bars64
вчера в 18:15
Скорее всего, нужны перемены и в тренерском штабе.
Glodor
Glodor
вчера в 18:15
Странный вопрос, ему нужно самому уйти.
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