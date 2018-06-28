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«Рома» подписала 18-летнего французского центрбека

вчера, 21:19

«Рома» объявила о покупке юного центрального защитника «Ланса» Вильяма Бианда, как это и ожидалось. Игрок заключил контракт до лета 2023 года. Стоимость сделки составила 6 млн евро плюс еще до 5 млн в случае успешных выступлений футболиста. Также французский клуб получит 15% от прибыли при последующей продаже Бианда.

Оборонец также представляет юношеские сборные Франции.

Ранее к «волкам» присоединился полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе.

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Reneg
Reneg ответил pinturicchio86
вчера в 22:02
pinturicchio86:
не легче было собственную примаверу переташить в основу, чем деньги тратить на этих никчемных малолеток из пер. дивных клубов)))
вся более менее толковая молодежь в арендах. Этот тоже явно уедет.
pinturicchio86
pinturicchio86
вчера в 21:56
не легче было собственную примаверу переташить в основу, чем деньги тратить на этих никчемных малолеток из пер. дивных клубов)))
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