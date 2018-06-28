«Рома» подписала 18-летнего французского центрбека

«Рома» объявила о покупке юного центрального защитника «Ланса» Вильяма Бианда, как это и ожидалось. Игрок заключил контракт до лета 2023 года. Стоимость сделки составила 6 млн евро плюс еще до 5 млн в случае успешных выступлений футболиста. Также французский клуб получит 15% от прибыли при последующей продаже Бианда.

Оборонец также представляет юношеские сборные Франции.

Tutte le foto del primo giorno di William Bianda a Trigoria!



📸 https://t.co/Mm2dVF2xzn pic.twitter.com/Il70A1fRH8 — AS Roma (@OfficialASRoma) 28 июня 2018 г.

Ранее к «волкам» присоединился полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе.