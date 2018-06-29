Призовой фонд Кубка России будет увеличен

РФС существенно увеличит призовой фонд Кубка России, чтобы мотивировать команды на борьбу. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев:

«Победитель Кубка России получает 6,3 миллиона рублей, а финалист — 3 миллиона. Мы на новый сезон розыгрыша призовой фонд не утвердили. Мы понимаем, что надо увеличивать призовой фонд. Не готов говорить о цифрах, но увеличение будет на порядок».

Напомним, со следующего сезона четвертьфиналы и полуфиналы Кубка страны пройдут по двухматчевой системе.