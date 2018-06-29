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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Призовой фонд Кубка России будет увеличен

сегодня, 14:05

РФС существенно увеличит призовой фонд Кубка России, чтобы мотивировать команды на борьбу. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев:

«Победитель Кубка России получает 6,3 миллиона рублей, а финалист — 3 миллиона. Мы на новый сезон розыгрыша призовой фонд не утвердили. Мы понимаем, что надо увеличивать призовой фонд. Не готов говорить о цифрах, но увеличение будет на порядок».

Напомним, со следующего сезона четвертьфиналы и полуфиналы Кубка страны пройдут по двухматчевой системе.

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Все комментарии
Cruis
Cruis
сегодня в 17:03
Только спартаку нужен будет этот кубок, чтобы выйти в еврокубки и опозориться. Позориться у спартака как бромантан.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 15:35
кому-то этого мало...а в Тосно посчитали что этого достаточно и скрылись в неизвестном напрвлении
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:34
УЖе прогресс
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 15:23
Это только пупсикам на руку, нормальные клубы в кубке ФНЛ не участвуют.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:19
Менять надо на два порядка, раз в 100. Тогда интерес и появится...
LOpp
LOpp
сегодня в 14:36
ого, 6,3 миллиона рублей, это же целых 267 часть от трансфера Паредаса.
Jum13
Jum13
сегодня в 14:36
Федун уже барыши подсчитывает
drug01
drug01
сегодня в 14:34
Надо менять систему управления футбола....
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:34
За такие деньги Кокорину приходится аж целых долгих десять минут по полю бегать...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:14
На дневную зарплату футболистов может и хватит.
owl_fake
owl_fake
сегодня в 14:09
вахахах
как же это всё смешно и убого выглядит.
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