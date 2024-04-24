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Зарплата тен Хага может снизиться в следующем сезоне

вчера, 17:29

В следующем сезоне зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага может снизиться на 25%.

Клуб ищет нового наставника, но готовится к тому, чтобы войти в следующий сезон с нынешним рулевым. Снижение зарплаты тен Хага произойдет, если команда по итогам текущего чемпионата Англии не попадет в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что тен Хаг покинет «дьяволов».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:09
...я ему свою пенсию за год отдам, лишь ушёл!!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:34
Эрик тен Хаг, как и большинство его игроков, имеет контракт, зарплата по которому зависит от выступлений команды, и непопадание в Лигу чемпионов повлечёт за собой сокращение зарплаты на 25%.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:02
Мне нравится это: "Снижение зарплаты тен Хага произойдет, если команда по итогам текущего чемпионата Англии не попадет в Лигу чемпионов".

МЮ за шесть матчей до конца сезона отстаёт от зоны ЛЧ на 16 очков. И кто-то ещё оставляет Хагу какой-то шанс. Такого оптимизма я ещё никогда не встречал))
LOpp
LOpp
вчера в 17:56
Если уйдет из МЮ то точно снизится
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:36
МЮ решили тренера "фунтом ударить"...)
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