Зарплата тен Хага может снизиться в следующем сезоне

В следующем сезоне зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага может снизиться на 25%.
Клуб ищет нового наставника, но готовится к тому, чтобы войти в следующий сезон с нынешним рулевым. Снижение зарплаты тен Хага произойдет, если команда по итогам текущего чемпионата Англии не попадет в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что тен Хаг покинет «дьяволов».
МЮ за шесть матчей до конца сезона отстаёт от зоны ЛЧ на 16 очков. И кто-то ещё оставляет Хагу какой-то шанс. Такого оптимизма я ещё никогда не встречал))
МЮ за шесть матчей до конца сезона отстаёт от зоны ЛЧ на 16 очков. И кто-то ещё оставляет Хагу какой-то шанс. Такого оптимизма я ещё никогда не встречал))