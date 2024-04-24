Зарплата тен Хага может снизиться в следующем сезоне

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вчера, 17:29

В следующем сезоне зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед» может снизиться на 25%.

Клуб ищет нового наставника, но готовится к тому, чтобы войти в следующий сезон с нынешним рулевым. Снижение зарплаты тен Хага произойдет, если команда по итогам текущего чемпионата Англии не попадет в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что тен Хаг покинет «дьяволов».