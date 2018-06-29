Олич: «Всё в руках сборной России - на этом ЧМ мы видим, что фавориты побеждают не всегда»

Бывший нападающий ЦСКА и помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич считает, что сборной России по силам пройти Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Думаю, многие, зная результаты товарищеских игр российской команды, когда ей очень долго не удавалось одержать победу, не ожидали такого старта. Но Россия показала, что значит - играть дома, перед своими болельщиками.

Первая победа сильно подняла атмосферу в команде, вторая добавила уверенности. Сейчас у нее впереди тяжелый матч, но все в ее руках - на этом чемпионате мы видим, что фавориты побеждают далеко не всегда», - сказал Олич.