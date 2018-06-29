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Олич: «Всё в руках сборной России - на этом ЧМ мы видим, что фавориты побеждают не всегда»

сегодня, 17:15
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Бывший нападающий  ЦСКА и помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич считает, что сборной России по силам пройти Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Думаю, многие, зная результаты товарищеских игр российской команды, когда ей очень долго не удавалось одержать победу, не ожидали такого старта. Но Россия показала, что значит - играть дома, перед своими болельщиками.

Первая победа сильно подняла атмосферу в команде, вторая добавила уверенности. Сейчас у нее впереди тяжелый матч, но все в ее руках - на этом чемпионате мы видим, что фавориты побеждают далеко не всегда», - сказал Олич.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 17:28
Пройдем этот очередной колхоз, мы страна новых нанотехнологий. На поле выйдут новые триджи игроки, все запрограмировпно на победу!
борька
борька ответил Alista
сегодня в 17:24
Alista:
Увы, с тренером-спартачом мы безрукие.
Рук нет, пенальти уже не будет, опять в нашу пользу!
Footlife
Footlife
сегодня в 17:22
А первое поражение, в матче с серьезным соперником, вернуло все на свои места!:)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:18
Все в головах и ногах сб. России
Alista
Alista
сегодня в 17:17
Увы, с тренером-спартачом мы безрукие.
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