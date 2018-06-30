Субашич: «На этом ЧМ нет фаворитов. Так что мы не фавориты в матче с Данией»

Голкипер «Монако» и сборной Хорватии Даниел Субашич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании:

«Этот Чемпионат мира демонстрирует, что фаворитов нет. Поэтому могу сказать, что в воскресенье Хорватия не является фаворитом матча с Данией. Это игра плей-офф. Каждый игрок будет бегать со скоростью 200 км/ч.

Я помню матч Евро-96, когда мы обыграли датчан. Мне было 12, но я отчётливо помню гол Шукера».

Глава Футбольной федерации Хорватии Давор Шукер отметил, что команду ждёт непростой матч против сборной Дании, в составе которой есть такие игроки как Кристиан Эриксен и Каспер Шмейхель.