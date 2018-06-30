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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип АргентинаАргентина2.453.093.53
21:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип ПортугалияПортугалия2.932.933

Субашич: «На этом ЧМ нет фаворитов. Так что мы не фавориты в матче с Данией»

сегодня, 07:42
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 21:00 Не начался

Голкипер «Монако» и сборной Хорватии Даниел Субашич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании:

«Этот Чемпионат мира демонстрирует, что фаворитов нет. Поэтому могу сказать, что в воскресенье Хорватия не является фаворитом матча с Данией. Это игра плей-офф. Каждый игрок будет бегать со скоростью 200 км/ч.

Я помню матч Евро-96, когда мы обыграли датчан. Мне было 12, но я отчётливо помню гол Шукера».

Глава Футбольной федерации Хорватии Давор Шукер отметил, что команду ждёт непростой матч против сборной Дании, в составе которой есть такие игроки как Кристиан Эриксен и Каспер Шмейхель.

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Пулково-2
Пулково-2
сегодня в 08:21
Сборная Югославии в этом чемпионате не участвовала.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:58
А я прекрасно помню Евро-92, где датчане стали чемпионами, начав с того что переиграли сборную Югославии забив гол после великолепного паса Большого Брата из-за океана...
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