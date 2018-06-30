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Месси по-прежнему не может забить в матчах плей-офф чемпионатов мира

сегодня, 19:48
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, несмотря на две результативные передачи в игре 1/8 финала чемпионата мира с Францией (3:4), по-прежнему не может забить в играх плей-офф мундиалей.

ЧМ-2018 стал уже четвертым для Месси, он также играл в 2006, 2010 и 2014 году, забив в общей сложности 6 голов, однако все его мячи пришлись на групповой этап. В 2006 году Лео забил один мяч, на мундиале-2010 голами не отличился, четыре года назад он четыре раза поразил ворота соперников, но также во время игр группового этапа, а на этом первенстве забил один мяч в игре группового раунда с Нигерией.

Сухая серия Лео в плей-офф составляет 756 минут.

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Все комментарии
benderivan
benderivan ответил Footlife
сегодня в 21:00
Footlife:
Странный игрок Месси, вроде бы в индивидуальном плане всех превосходит! В Барселоне показывает игру, которая вызывает удивление и восхищение, а как только попадает в окружение сборной, так сразу показывает бестолковую игру. И я все никак не могу понять, какого ... Игроки чемпиона Италии: Дибала, Игуаин, Агуэро сидят на скамейке???
в смысле какого они сидят на скамейке? их посадил гном. Вот говорят, что месси создает больше всех моментов для команды. но в том и суть, что ВСЯ команда отдает ему мяч, тут, извини меня, любой игрок больше всех моментов бы создал.
Gelious
Gelious ответил Footlife
сегодня в 20:35
Footlife:
Странный игрок Месси, вроде бы в индивидуальном плане всех превосходит! В Барселоне показывает игру, которая вызывает удивление и восхищение, а как только попадает в окружение сборной, так сразу показывает бестолковую игру. И я все никак не могу понять, какого ... Игроки чемпиона Италии: Дибала, Игуаин, Агуэро сидят на скамейке???
Да уж, такой скилл на клубном уровне. Атлетико, Ювентус и Рома подтвердят.
lexatver
lexatver
сегодня в 20:33
Я вообще не понимаю как так можно играть? Он просто ходит пешком! Как проф футболист может 99% матча ходить пешком? Если бы Месси работал на поле как тот же Роналду, то мог бы в одиночку вынести сборную Франции вперед ногами! Индивидуально арг превосходит всех, но так лениться и плевать на команду просто непозволительно...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:33
Ничего удивительного нет! Подобное стечение обстоятельств читалось и всё закономерно Гном в сборной-это нечто.
kiendjin
kiendjin ответил Dominators
сегодня в 20:14
Dominators:
Эту сборную Месси подбирал сам под себя .Не фиг на зеркало пенять ,коли рожа кривая .
вот поэтому по меньше в свое зеркало гляди..аха-ха)
rawer
rawer ответил Dominators
сегодня в 20:14
Dominators:
Зато Месси установил уникальное достижение ,забивал в каждом десятилетии на ЧМ . Плевать ,что не стал ни разу ЧМ , но этот рекорд на века .
Мбаппе может повторить достижение
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:12
и не забьет
Dominators
Dominators ответил owl_fake
сегодня в 20:07
owl_fake:
Месси был великолепен и 2 голевые это подтверждают. Но когда вместо всяких ноунеймов Пересов, Тальяфико, Павонов выходят ноунемы типо Месы, а Дибала с Игуаином так и продолжают сидеть на скамейки, когда защита Аргентины, уровня зоны "Восток" нашего 2-ого дивизиона пропускает 4 гола из 4 ударов в створ, то о чём тут говорить.
Эту сборную Месси подбирал сам под себя .Не фиг на зеркало пенять ,коли рожа кривая .
Dominators
Dominators
сегодня в 20:05
Зато Месси установил уникальное достижение ,забивал в каждом десятилетии на ЧМ . Плевать ,что не стал ни разу ЧМ , но этот рекорд на века .
Footlife
Footlife
сегодня в 20:05
Странный игрок Месси, вроде бы в индивидуальном плане всех превосходит! В Барселоне показывает игру, которая вызывает удивление и восхищение, а как только попадает в окружение сборной, так сразу показывает бестолковую игру. И я все никак не могу понять, какого ... Игроки чемпиона Италии: Дибала, Игуаин, Агуэро сидят на скамейке???
mphuZ
mphuZ
сегодня в 20:03
На этом турнире у него голов даже меньше, чем у Муса :))
owl_fake
owl_fake
сегодня в 20:00
Месси был великолепен и 2 голевые это подтверждают. Но когда вместо всяких ноунеймов Пересов, Тальяфико, Павонов выходят ноунемы типо Месы, а Дибала с Игуаином так и продолжают сидеть на скамейки, когда защита Аргентины, уровня зоны "Восток" нашего 2-ого дивизиона пропускает 4 гола из 4 ударов в створ, то о чём тут говорить.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 19:57
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 19:53
Месси сделал сегодня все что мог ,но ему лет сорок по внутреннему возрасту
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:52
И уже не сможет!
Кстати говоря Роналду тоже в плей-офф пока не забивал,но у него ещё есть шанс!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 19:51
то чувство, когда у Леганесов и Эйбаров нет своих национальных сборных :((
kiendjin
kiendjin
сегодня в 19:49
забыли про Аргов = впереди Российское побоище..
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