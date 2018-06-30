Месси по-прежнему не может забить в матчах плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, несмотря на две результативные передачи в игре 1/8 финала чемпионата мира с Францией (3:4), по-прежнему не может забить в играх плей-офф мундиалей.

ЧМ-2018 стал уже четвертым для Месси, он также играл в 2006, 2010 и 2014 году, забив в общей сложности 6 голов, однако все его мячи пришлись на групповой этап. В 2006 году Лео забил один мяч, на мундиале-2010 голами не отличился, четыре года назад он четыре раза поразил ворота соперников, но также во время игр группового этапа, а на этом первенстве забил один мяч в игре группового раунда с Нигерией.

Сухая серия Лео в плей-офф составляет 756 минут.