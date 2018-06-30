Дешам: «Месси остался ключевым игроком матча, но мы справились»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своих подопечных над командой Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:3).

«Да, это особенный матч для меня. Если я профессионал, то потому что я хочу этим всем жить! Чтобы был хороший соперник, полный стадион. У нас молодая команда, но мы смогли одолеть Аргентину. Мы продолжали бороться, не теряли настрой. Именно он повел нас дальше. Я, как тренер, отвечаю, особенно когда дела идут не так. От этого победа только приятнее.

Что сделала сегодня Аргентина? Это выбор Сампаоли, и я комментировать его не могу. У Месси было больше свободы, но мы тоже смогли адаптироваться к сопернику. У нас было два варианта: обеспечивать то, чтобы Месси не получал мяч, или чтобы кто-то отвлекал Месси с мячом. Несмотря на все, Месси остался ключевым игроком матча, но мы справились».