  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Матч завершен Логотип ФранцияФранция 4:3 Логотип АргентинаАргентина2.443.23.42
21:00 Идет первый тайм, 17’ Логотип УругвайУругвай 1:0 Логотип ПортугалияПортугалия3.062.912.74

Дешам: «Месси остался ключевым игроком матча, но мы справились»

сегодня, 19:53
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своих подопечных над командой Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:3).

«Да, это особенный матч для меня. Если я профессионал, то потому что я хочу этим всем жить! Чтобы был хороший соперник, полный стадион. У нас молодая команда, но мы смогли одолеть Аргентину. Мы продолжали бороться, не теряли настрой. Именно он повел нас дальше. Я, как тренер, отвечаю, особенно когда дела идут не так. От этого победа только приятнее.

Что сделала сегодня Аргентина? Это выбор Сампаоли, и я комментировать его не могу. У Месси было больше свободы, но мы тоже смогли адаптироваться к сопернику. У нас было два варианта: обеспечивать то, чтобы Месси не получал мяч, или чтобы кто-то отвлекал Месси с мячом. Несмотря на все, Месси остался ключевым игроком матча, но мы справились».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куртуа хочет сыграть с Испанией в финале чемпионата мира
Сегодня, 21:11 0
Балотелли: «Возвращение в Серию А - один из вариантов»
Сегодня, 20:57 0
Сампаоли: «Нужно было помогать Месси создавать прекрасные моменты»
Сегодня, 20:38 12
Чех хочет остаться в «Арсенале»
Сегодня, 20:36 1
Эрнандес: «Было очень волнительно играть против аргентинцев»
Сегодня, 20:30 0
Линекер: «Месси первым стал ложной девяткой и ложным тренером в одной игре»
Сегодня, 20:28 11
Обсудить
Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:12
Аха-ха), Дешам красава, лихо тролльнул. Месси стал ключом к победе, это точно)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 20:03
Жаль что Месси уже как восемь лет не существует,бородатое нечто помнит как отавать пасы,это у него на генном уровне и заложено прирородой.Но с.ка как можно было так форму растерять на чипсах
bexxx
bexxx
сегодня в 19:56
Месси опасности не представляет. Нужно было смотреть за ди марии.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100