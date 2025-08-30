 
«Оренбург» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Рубином»

вчера, 15:58
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Оренбург» сыграл вничью с «Рубином» в матче 7-го тура РПЛ (2:2).

На 16-й минуте казанская команда вышла вперёд усилиями Мирлинда Даку. На 34-й нападающий сделал дубль. «Оренбург» на 52-й отыграл один мяч — отличился Гедеон Гузина, а на 72-й сравнял счёт после гола Жорди Томпсона с пенальти.

«Оренбург» занимает 11-е место в чемпионате России (7 очков). «Рубин» идёт 5-м (11 баллов).

Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:55
Спасибо!
Так и запишем))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:02
Оренбург отыгрался с 0:2 и дал по щам всем кто поспешил загнобить Слишковича в перерыве матча)
112910415
112910415
вчера в 16:52
Браво, Оренбург!
Браво, Слишкович!
Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:39
Добрый день . Тут как говорится на усмотрение судьи . Моё мнение скорее да , чем нет. Слишком далеко отставленная рука в которую попал мяч.
Capral
Capral
вчера в 16:36
Игру не видел, но то, что Слишкович отыгрался с 0:2 говорит о том, что у его команды есть характер, а сам тренер- растет и мужает! На счет Рубина всё просто: команда пропускает очень много. За последние три игры, около 10 мячей... Стоит задуматься над игровой дисциплиной. Атака еще кое-как справляется, усилиями Даку, но вот оборона- трещит по швам...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:25, ред.
Даку продолжает доказывать что лучший забивака в чемпе....не смотря на пруху Батракова....
7 игр - 6 голов (с Кубком 7 голов).....
Молодец...
Да же прям интересно узнать...название его следующего клуба...
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:21
Кто смотрел?
Пенальти по делу?
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:20
Оренбург - МУЖЧИНЫ!
С Рубином, хоть и на своём поле, добились всё таки ничьей.
С характером команда.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:03
Интересная боевая ничья - наверное всё же закономерный результат этого матча . Хочется отметить хозяев поля при счёте 0 : 2 - нашли в себе силы и сравняли счёт . Гости же добившиеся ощутимого преимущества в основном благодаря усилием Даку в первом тайме , возможно почувствовали уже себя победителями , за что и поплатились . Короче Ничья!
nubom
nubom
вчера в 16:00
«Оренбург» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с Даку...
