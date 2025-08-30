«Оренбург» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Рубином»

«Оренбург» сыграл вничью с «Рубином» в матче 7-го тура РПЛ (2:2).
На 16-й минуте казанская команда вышла вперёд усилиями Мирлинда Даку. На 34-й нападающий сделал дубль. «Оренбург» на 52-й отыграл один мяч — отличился Гедеон Гузина, а на 72-й сравнял счёт после гола Жорди Томпсона с пенальти.
«Оренбург» занимает 11-е место в чемпионате России (7 очков). «Рубин» идёт 5-м (11 баллов).
7 игр - 6 голов (с Кубком 7 голов).....
Молодец...
Да же прям интересно узнать...название его следующего клуба...
