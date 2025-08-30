 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Okko поборется с «Матч ТВ» за права на показ РПЛ

вчера, 15:44

Текущий договор между Российской Премьер-Лигой и «Матч ТВ» в качестве основного вещателя действует до конца этого сезона.

По информации источника, представители РПЛ и клубов провели встречу с телеканалом для обсуждения нового соглашения.

У «Матч ТВ» есть исключительное право на ведение переговоров до 30 сентября, в этот период РПЛ не будет обсуждать контракты с другими каналами.

Кроме того, РПЛ привлекла консультантов для анализа возможностей реализации телеправ. Согласно аналитике консультантов, стоимость телевизионных прав будет выше текущей суммы контракта в 7,2 миллиарда рублей.

Также существует высокая вероятность, что к конкуренции за права на РПЛ присоединится Okko.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: bookmaker-ratings.ru
Игрок НБА запустит программу, где баскетболисты будут говорить о футболе
20 августа
Совладелец «Челси» попал в неловкую ситуацию в матче с «Кристал Пэлас»
19 августа Фото
Гарет Бэйл станет экспертом матчей АПЛ и Лиги чемпионов на ТВ
10 августа
ОфициальноОливер Кан возвращается на телевидение
21 июля
Официально«Матч ТВ» продлил контракт с ФНЛ на показ лучших матчей турнира
18 июля
ОфициальноМатчи «Зенита» чаще остальных транслировали по федеральному ТВ
16 июля
 
Сортировать
Все комментарии
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 01:09
Нет только не окко, лучше бы на рентв промеж вторжения инопланетян показывали бы футбол
bxvtrx9rku9m
bxvtrx9rku9m
вчера в 17:49
Орт и ртв тоже должны в обязаловке матчи показывать...
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:25
Ещё Тайлеран сказал: "Финансисты добиваются успехов в своих делах тогда, когда государство НЕ справляется со своими."
Так СЕЙЧАС и живём... ((
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:21
Я за здоровую конкуренцию.
Брулин
Брулин
вчера в 16:20
Ваши комментаторы - Соловьёв и Скабеева...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:18
Лично я только ЗА. А Матч ТВ пусть оставит футбол в покое, меня раздражают постоянно кривляющиеся девушки, одетые по вкусу Тины Канделаки и молодые люди, болтающие во время трансляции о своих делах. Кстати ОККО у меня давно установлена на смартфоне - очень удобно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:10
Видимо дело идёт к тому, что и Матч ТВ станет платным. Сейчас 1-2 игры тура показывают, а остальное на премьере платно
Capral
Capral
вчера в 15:56
Как достали уже эти дельцы ёб.....е!!! Никак не поделят бабло. Ну что же, хотели буржyинский образ жизни- получите...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47, ред.
"Согласно аналитике консультантов, стоимость телевизионных прав будет выше текущей суммы" - может взять и "разогнать" на хрен этих аналитиков...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 