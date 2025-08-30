Okko поборется с «Матч ТВ» за права на показ РПЛ

1756557867

вчера, 15:44

Текущий договор между Российской Премьер-Лигой и «Матч ТВ» в качестве основного вещателя действует до конца этого сезона.

По информации источника, представители РПЛ и клубов провели встречу с телеканалом для обсуждения нового соглашения.

У «Матч ТВ» есть исключительное право на ведение переговоров до 30 сентября, в этот период РПЛ не будет обсуждать контракты с другими каналами.

Кроме того, РПЛ привлекла консультантов для анализа возможностей реализации телеправ. Согласно аналитике консультантов, стоимость телевизионных прав будет выше текущей суммы контракта в 7,2 миллиарда рублей.