Okko поборется с «Матч ТВ» за права на показ РПЛ

Текущий договор между Российской Премьер-Лигой и «Матч ТВ» в качестве основного вещателя действует до конца этого сезона.
По информации источника, представители РПЛ и клубов провели встречу с телеканалом для обсуждения нового соглашения.
У «Матч ТВ» есть исключительное право на ведение переговоров до 30 сентября, в этот период РПЛ не будет обсуждать контракты с другими каналами.
Кроме того, РПЛ привлекла консультантов для анализа возможностей реализации телеправ. Согласно аналитике консультантов, стоимость телевизионных прав будет выше текущей суммы контракта в 7,2 миллиарда рублей.
Также существует высокая вероятность, что к конкуренции за права на РПЛ присоединится Okko.