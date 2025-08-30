«Челси» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1756549154

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Фулхэм», который состоится 30 августа 2025 года.

«Челси»

«Челси» усилился на трансферном рынке и за два тура набрал четыре очка, однако хочет гораздо большего. В домашней встрече с «Фулхэмом» хозяева постараются одержать еще одну победу и при удачном стечении обстоятельства подняться еще выше в турнирной таблице. Тем не менее, хозяевам важно исключить недооценку соперника, иначе можно обидно потерять важные баллы на старте сезона.

22 августа «Челси» разгромил на выезде «Вест Хэм» (5:1), а 17 числа команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Фулхэм»

«Фулхэм» за два стартовых тура набрал два очка, сыграв две ничьи и мечтает о первой победе в сезоне. Сложно представить, что «коттеджники» добудут ее на поле «Челси», но в футболе случается всякое. В любом случае гости постараются не сильно уступать своему сопернику, а при удачных раскладах и набрать очки.

27 августа «Фулхэм» обыграл на своем поле «Бристоль Сити» (2:0) в кубке английской лиги, а в чемпионате поделил очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Челси» – 1.65

Ничья – 4

Победит «Фулхэм» – 5.6

Статистика

«Челси» выиграл восемь поединков из десяти последних во всех турнирах

«Фулхэм» проиграл четыре из десяти последних поединков на выезде

«Челси» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Фулхэмом»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева смогут найти ключи к воротам «Фулхэма» и одержать важную победу в 1-2 мяча.