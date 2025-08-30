Александр Мостовой: «По игре „Спартак“ никому не проиграл»

Бывший футболист сборной России поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» не терял свою игру. У него была нормальная игра, он никому не проиграл по игре. Он обыграл бы «Зенит», если бы не эта случайность — пенальти. Он обыграл в меньшинстве «Акрон», если бы не пенальти, который там липовый. Если бы не два удаления в первых турах…

Сейчас «Спартак» без этих нюансов, которые были: то красные, то пенальти, то незабитые, то пропущенные. Поэтому у «Спартака» нормально все было. И сейчас нормально. Это все, что я говорил после первых двух туров. Спокойно, все вернется сейчас. Поэтому «Спартак» набирает те очки, которые потерял в начале.