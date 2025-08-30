 
Александр Мостовой: «По игре „Спартак“ никому не проиграл»

вчера, 15:09

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» не терял свою игру. У него была нормальная игра, он никому не проиграл по игре. Он обыграл бы «Зенит», если бы не эта случайность — пенальти. Он обыграл в меньшинстве «Акрон», если бы не пенальти, который там липовый. Если бы не два удаления в первых турах…

Сейчас «Спартак» без этих нюансов, которые были: то красные, то пенальти, то незабитые, то пропущенные. Поэтому у «Спартака» нормально все было. И сейчас нормально. Это все, что я говорил после первых двух туров. Спокойно, все вернется сейчас. Поэтому «Спартак» набирает те очки, которые потерял в начале.

x9fzfjw3wy3y
x9fzfjw3wy3y
вчера в 17:40
25 лет играет лучше всех, кто же спорит.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:59
А он этим интервью хотел еще больше унизить Абаскаля... В этом случае надо читать между строк.)))
112910415
112910415
вчера в 16:55
Что-то с Сашей не ладно! )
Брулин
Брулин
вчера в 16:17
Блестящая аналитика! "то красные, то пенальти, то незабитые, то пропущенные" - то есть команда проваливала матчи. Но теперь это называется "нюансы". Запомним. Есть хороший анекдот про это слово, кто не знает, тот легко найдет в интернете. :)
bn2wphg82gtt
bn2wphg82gtt
вчера в 16:03
Такое лестное от Моста не ожидал услышать
Capral
Capral
вчера в 16:00
Если ты ко мне, то причем здесь Семак? А тот костяк, который ты знаешь, то это поверхностные знания, как и поверхностный тренер, у которого семь пятниц на неделе, а поставленной игры нет...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:55
В этом я постоянен и знаю все костяки команды за многие годы.
Денисов, Литвинов, Умяров, Мартинс, Маркиньос, Бабич это и есть команда Спартак, при том, что Умяров и Мартинс, Маркиньос прибавили при Деяне, да и остальные держат марку .
Кто прибавил при Семаке?
Capral
Capral
вчера в 15:51
А дело не в том, сколько в команде человек, а в постоянстве своих взглядов, и в убежденности своих идей...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:47
Команда это не один человек, который был на аватарке, не нужно наверное мне объяснять такие простые вещи)
Хотя в случае моей сегодняшней аватарки можно и задуматься, ведь Крис это пол команды точно, а тот же Барко 0.01 команды
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:45
Если нарисовать таблицу без пенальти, то на Неве прям совсем грустно буде. Хорошо, что его не спросили про игру Зенита)
Capral
Capral
вчера в 15:44
Особенно те верят, кто меняет аватарки каждый месяц. Вот уж воистину верущие...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:41
Саня, ты ли это? ловко умыл местных хейтеров.
Истинные болельщики Спартака верят в команду всегда
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:41
Что случилось с Мостовым? Не верю своим глазам, но я это прямо сейчас читаю — Царь почти хвалит Спартак, делает это по-своему, но ведь хвалит... Александр уже почти отвык говорить простые и добрые слова, он больше критикует. Саня, а я помню твой гол в ворота Динамо Киев 15 апреля 1989 года, своими глазами видел. Тогда ты думал только о футболе и с тех пор много достиг, как игрок. Но тренером не стал, хотя диплом получил. А слабо возглавить Спартак-2? Тебе стоит только попросить. Или хочешь сразу в главную команду? А может быть ты уже выбил место главного тренера Спартака? Может потому и гадости не говоришь?
Egorium19
Egorium19
вчера в 15:40
Такое уже когда-то кто-то говорил.
pjkznne5nev6
pjkznne5nev6
вчера в 15:39
Наверное, для того и придумали турнирные таблицы, чтобы было видно кто сильнее, а кто слабее.
Capral
Capral
вчера в 15:26
Мостовой рассуждает как дилетант: если бы там, да если бы здесь, да липовый пенальти, да неправильные КК... Но ведь этих если бы, можно насчитать не мало, и не только в пользу Спартака. Но Мост забыл самое главное, а именно то, что Спартак очень нестабилен. Может выдать яркий отрезок, а потом затяжной спад... И кому нужны эти фрагменты? Помимо всего, не следует забывать, что постоянной отработанной стратегии и рисунка игры у Спартака нет, начиная от навязчивых навесов, до непродуманной беготни, а кроме того, в позиционный, открытый футбол Спартак не играет, а это именно то, чем всегда славилась спартаковская атака.
Не знаю, не берусь предсказывать, какой из Моста получится тренер, но размышляет, весьма примитивно...
А ведь в прошлом, как игрок- был незаурядным художником на поле!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:10, ред.
Надо альтернативные таблицы....рисовать
Таблица по результату...
Таблица по игре...
И т.д.
Гость
