ФИФА не рассмотрит жалобы сотрудников «Химок» о долгах по зарплате

вчера, 11:49

По информации источника, РФС , «Химки», а также тренеры и футболисты, обращавшиеся в ФИФА по поводу невыплаты зарплаты, получили ответ от футбольного трибунала.

В письме от ФИФА упоминается, что РФС подтвердил, что «Химки» не участвуют в соревнованиях, организованных РФС , из-за несоответствия требованиям лицензирования.

В связи с этим футбольный трибунал ФИФА заявил, что не имеет возможности рассматривать дела клубов, не связанных с национальной ассоциацией или не участвующих в её турнирах, и закрыл дело.