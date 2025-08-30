 
ФИФА не рассмотрит жалобы сотрудников «Химок» о долгах по зарплате

вчера, 11:49

По информации источника, РФС, «Химки», а также тренеры и футболисты, обращавшиеся в ФИФА по поводу невыплаты зарплаты, получили ответ от футбольного трибунала.

В письме от ФИФА упоминается, что РФС подтвердил, что «Химки» не участвуют в соревнованиях, организованных РФС, из-за несоответствия требованиям лицензирования.

В связи с этим футбольный трибунал ФИФА заявил, что не имеет возможности рассматривать дела клубов, не связанных с национальной ассоциацией или не участвующих в её турнирах, и закрыл дело.

РФС сообщил, что последний срок для лицензирования — 26 августа 2025 года, а «Химки» в настоящее время проходят процедуры банкротства, управляющий по делу назначен 27 августа 2025 года. В связи с этим рекомендуется деактивировать клуб.

2q5mb36md4nd
2q5mb36md4nd
вчера в 17:48
А нечего на слово верить...
Vilar
Vilar
вчера в 13:11
В родной стране управу на вора не нашли и решили, что им помогут в фифе, которая ненавидит Россию и презирает рфс. Т.н. сборная страны скоро будет играть
против сборной дворов городского округа Люберцы и т.п.
g4k4p74xxppv
g4k4p74xxppv
вчера в 13:08
Дело мутное и итог его такой же.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:30
Где-то в Турции криво ухмыльнулся Садыгов. А вслух сказал: - "Какие же они все смешные там, голыми руками меня решили взять". Но, ведь этот Садыгов, по меркам России, просто никто - маленький червячок, а так ведёт себя? Неужели так можно, безнаказанно издеваться над гражданами России? Мне кажется, государство должно рассчитаться по долгам Садыгова в Химках, а потом разобраться с ним по взрослому.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:28, ред.
Все выплаты будут только после окончания процедуры банкротства. Сначала рассчитаются с фискальными органами, а с народом после..., если будет чем.
Поэтому пацанам надо искать работу: Пятерочка, Магнит, Вкусно и Точка ждут...
Брулин
Брулин
вчера в 12:20
Челобитную царю (не Мостовому) писать надо. А лучше забыть об этих деньгах.
a-league
a-league
вчера в 12:06, ред.
В КП отображается куча всякой статистики и нужной, и ненужной, а элементарной итоговой таблички по пользователям, где можно бы было посмотреть кто, когда и сколько побеждал НЕТ. Неужели самим не интересно ?

Есть хронологический рейтинг по годам и месяцам, но он суммарной инфы по пользователю не предоставляет

Хоть в профиле что ли организуйте вывод такой информации, если лень над таблицей заморачиваться
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:59
Вообще на что они надеялись?
Сразу было понятно, что им откажут.
Надо всем собраться и в Турцию рвануть, на матчи Серика, там и спрашивать.
Гость
