ФИФА не рассмотрит жалобы сотрудников «Химок» о долгах по зарплате

По информации источника, РФС, «Химки», а также тренеры и футболисты, обращавшиеся в ФИФА по поводу невыплаты зарплаты, получили ответ от футбольного трибунала.
В письме от ФИФА упоминается, что РФС подтвердил, что «Химки» не участвуют в соревнованиях, организованных РФС, из-за несоответствия требованиям лицензирования.
В связи с этим футбольный трибунал ФИФА заявил, что не имеет возможности рассматривать дела клубов, не связанных с национальной ассоциацией или не участвующих в её турнирах, и закрыл дело.
РФС сообщил, что последний срок для лицензирования — 26 августа 2025 года, а «Химки» в настоящее время проходят процедуры банкротства, управляющий по делу назначен 27 августа 2025 года. В связи с этим рекомендуется деактивировать клуб.
против сборной дворов городского округа Люберцы и т.п.
против сборной дворов городского округа Люберцы и т.п.
Поэтому пацанам надо искать работу: Пятерочка, Магнит, Вкусно и Точка ждут...
Поэтому пацанам надо искать работу: Пятерочка, Магнит, Вкусно и Точка ждут...
Есть хронологический рейтинг по годам и месяцам, но он суммарной инфы по пользователю не предоставляет
Хоть в профиле что ли организуйте вывод такой информации, если лень над таблицей заморачиваться
Есть хронологический рейтинг по годам и месяцам, но он суммарной инфы по пользователю не предоставляет
Хоть в профиле что ли организуйте вывод такой информации, если лень над таблицей заморачиваться
Сразу было понятно, что им откажут.
Надо всем собраться и в Турцию рвануть, на матчи Серика, там и спрашивать.
Сразу было понятно, что им откажут.
Надо всем собраться и в Турцию рвануть, на матчи Серика, там и спрашивать.