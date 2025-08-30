 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияЛига чемпионов 2025/2026

Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26

вчера, 13:49

Опубликовано полное расписание всех матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26. Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдёт с 16 сентября по 28 января.

Каждая команда проведёт 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 28 января в 23:00 по московскому времени.

Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26

Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с uefa.com Фото: Сайт УЕФА
Официально«Пари НН» примет «Оренбург» в Саранске
29 августа
Спортивный директор «Манчестер Сити»: «Сыграем с „Реалом“ 5-й сезон кряду»
29 августа
С 2026 года УЕФА будет проводить финалы Лиги чемпионов на 3 часа раньше
28 августа
В «Пари НН» рассказали, когда команда снова будет играть в Нижнем Новгороде
28 августа
ОфициальноЮношеская сборная России в Хабаровске дважды сыграет с КНДР
27 августа
СлухиРоссия предлагает провести товарищеские матчи Бахрейну и Саудовской Аравии
26 августа
 
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:13
Ну вот, любопытно будет посмотреть ПСЖ-Барселона...
A.S.A
A.S.A ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:34
Здравстуйте, Байкал(к сожалению и Вашего имени я не знаю)! На сайте я может быть и давно, если чесно не помню, когда впервые попал сюда, но заходил исключительно почитать новости, а вот зарегистрировался во время карантина и даже тогда не знал о конкурсе, пока не попал в одну из лиг и там мне уже объяснили что к чему....
По поводу призов скажу так....пусть лучше призы получают те, кто грубо говоря "ночует" на сайте, чем они уходят клонам или просто так сгорают...
Вы же можете вступить к нам, в группу без призов, очки получите даже если зайдете в середине месяца и ставки можно делать в свободное время
A.S.A
A.S.A ответ jRest (раскрыть)
вчера в 14:16
Приветствую Вас! К сожалению, Вашего имени я не знаю.
Вы коворите, что клонами правит азарт, возможно Вы правы и такой вариант имеет право на жизнь, но мне кажется, что отсутствие высоких коэффицентов усложнит им жизнь, т.к коменты для набора очков они практически не пишут, а на 400 ежедневных очков на низких кэфах особо не разгуляешься....
Скажу так, конкурс, это всего лишь игра, но не стоит относиться к этому серьезно, просто играйте в удовольствие как это делаем мы, в группе без призов!
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:01
Здравствуйте, Володя! Возможно на сайте действительно возникли технические проблемы к которым небыли готовы, поэтому и доигрывать придется всем в этих условиях.... обидно конечно же тем кто копил, но всякое бывает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 