Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26

вчера, 13:49

Опубликовано полное расписание всех матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26. Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдёт с 16 сентября по 28 января.

Каждая команда проведёт 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 28 января в 23:00 по московскому времени.