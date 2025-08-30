Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26

Опубликовано полное расписание всех матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26. Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдёт с 16 сентября по 28 января.
Каждая команда проведёт 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 28 января в 23:00 по московскому времени.
По поводу призов скажу так....пусть лучше призы получают те, кто грубо говоря "ночует" на сайте, чем они уходят клонам или просто так сгорают...
Вы же можете вступить к нам, в группу без призов, очки получите даже если зайдете в середине месяца и ставки можно делать в свободное время
Вы коворите, что клонами правит азарт, возможно Вы правы и такой вариант имеет право на жизнь, но мне кажется, что отсутствие высоких коэффицентов усложнит им жизнь, т.к коменты для набора очков они практически не пишут, а на 400 ежедневных очков на низких кэфах особо не разгуляешься....
Скажу так, конкурс, это всего лишь игра, но не стоит относиться к этому серьезно, просто играйте в удовольствие как это делаем мы, в группе без призов!
