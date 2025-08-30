«Спартак» сделал предложение «Фенербахче» о трансфере Джику

«Спартак» предложил «Фенербахче» 4 млн евро за переход защитника Александера Джику.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что клуб готов расстаться с 31-летним футболистом за сумму от 3 до 4 млн евро.
Джику играет за «Фенербахче» с лета 2023 года.
«Спартак» предложил «Фенербахче» 4 млн евро за переход защитника Александера Джику.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что клуб готов расстаться с 31-летним футболистом за сумму от 3 до 4 млн евро.
Джику играет за «Фенербахче» с лета 2023 года.
Вон там Даку чудеса результативности творит...сегодня очередной дубль...в Зенит не пошёл...наверняка потому что поклонник Станковича....в млн 10 обойдётся....но голами всё окупит...
Вон там Даку чудеса результативности творит...сегодня очередной дубль...в Зенит не пошёл...наверняка потому что поклонник Станковича....в млн 10 обойдётся....но голами всё окупит...