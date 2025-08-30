 
«Спартак» сделал предложение «Фенербахче» о трансфере Джику

n249fsdk9sjb
вчера в 17:38
Своих по арендам разогнали, а престарелых зулусов к себе тянут, разве это мысли руководства о престиже команды?
Bad Listener
вчера в 17:05, ред.
А можно просто Чернова было в Крылья не отдавать и не париться? В чём проблема то? Зачем героически решать проблемы которые сами себе создали если можно просто их не создавать? И почему сразу 4 ляма? А поторговаться, продать то готовы от 3х, или нервишки сдают?
sv_1969
вчера в 16:44
В Спартаке все никак не успокоятся)))
Jeck Denielse
вчера в 16:34
Усиляться игроком на 32-м году - недальновидно....
Вон там Даку чудеса результативности творит...сегодня очередной дубль...в Зенит не пошёл...наверняка потому что поклонник Станковича....в млн 10 обойдётся....но голами всё окупит...
Байкал-38
вчера в 16:27, ред.
Джику 31 год, Джикия 31 год, в Спартаке точно ничего не перепутали?
