«Спартак» сделал предложение «Фенербахче» о трансфере Джику

1756560130

вчера, 16:22

«Спартак» предложил «Фенербахче» 4 млн евро за переход защитника .

Ранее турецкие СМИ сообщали, что клуб готов расстаться с 31-летним футболистом за сумму от 3 до 4 млн евро.

Джику играет за «Фенербахче» с лета 2023 года.