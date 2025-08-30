 
В «Фенербахче» хотели уволить Моуриньо в декабре 2024 года

вчера, 13:10

29 августа «Фенербахче» уволил главного тренера Жозе Моуриньо после неудачи в квалификации на групповой этап Лиги чемпионов и поражения от «Бенфики» (0:1, по сумме двух встреч 1:2).

Совет директоров впервые начал обсуждать возможность отставки португальца ещё в декабре 2024 года, однако его статус поддерживал президент клуба Али Коч.

Перед первым матчем с «Бенфикой» участники совета пришли к выводу, что команда способна показывать гораздо лучшие результаты, но Моуриньо этому мешает: ведет команду не в том направлении и управляет футболистами как марионетками. Было решено уволить тренера.

Тем не менее Коч снова заступился за Моуриньо, приведя в пример удачный ответный матч против «Фейеноорда».

Варвар7
вчера в 17:46
В декабре 2024 не получилось - потому что "Особенного" и надо увольнять по особенному...)
e9pqrs56wmrt
вчера в 13:28
Отскочил особливый тогда
Vilar
вчера в 13:25
Совет директоров против президента клуба, а кто хозяин?
Брулин
вчера в 13:25
Удивляюсь клубам, которые приглашают этого сбитого летчика, этого Н.Кейджа футбола)
пират Елизаветы
вчера в 13:24
Президент клуба тоже виноват. Уверен, выборы он проиграет. Фенербахче заслужил лучшего
