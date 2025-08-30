В «Фенербахче» хотели уволить Моуриньо в декабре 2024 года

1756548649

вчера, 13:10

29 августа «Фенербахче» уволил главного тренера после неудачи в квалификации на групповой этап Лиги чемпионов и поражения от «Бенфики» (0:1, по сумме двух встреч 1:2).

Совет директоров впервые начал обсуждать возможность отставки португальца ещё в декабре 2024 года, однако его статус поддерживал президент клуба Али Коч.

Перед первым матчем с «Бенфикой» участники совета пришли к выводу, что команда способна показывать гораздо лучшие результаты, но Моуриньо этому мешает: ведет команду не в том направлении и управляет футболистами как марионетками. Было решено уволить тренера.

Тем не менее Коч снова заступился за Моуриньо, приведя в пример удачный ответный матч против «Фейеноорда».