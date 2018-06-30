Кантона вновь потроллил Неймара

Известный в прошлом французский футболист Эрик Кантона вновь подколол нападающего сборной Бразилии Неймара.

«Это мой новый багаж, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться.

Кстати, Неймар, ты отличный игрок и отличный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать и держаться за левую щеку», — сказал Кантона.

My new luggage... #thecomissioneroffootball Публикация от Eric Cantona (@ericcantona) 30 Июн 2018 в 4:52 PDT

Чемодан Кантона - отсылка к эпизоду в игре Сербии и Бразилии, когда Неймара ударили по ногам и он еще несколько метров катился по газону.