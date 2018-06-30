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Кантона вновь потроллил Неймара

сегодня, 21:22

Известный в прошлом французский футболист Эрик Кантона вновь подколол нападающего сборной Бразилии Неймара.

«Это мой новый багаж, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться. 

Кстати, Неймар, ты отличный игрок и отличный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать и держаться за левую щеку», — сказал Кантона.

 

My new luggage... #thecomissioneroffootball

Публикация от Eric Cantona (@ericcantona)

Чемодан Кантона - отсылка к эпизоду в игре Сербии и Бразилии, когда Неймара ударили по ногам и он еще несколько метров катился по газону.

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Все комментарии
Бригант 669
Бригант 669
сегодня в 23:14
красавчик Кантона!!!
Hamman
Hamman
сегодня в 23:11
Знатно потролил!!!
mortid
mortid
сегодня в 22:15
Старый дурак, жизнь прожил, а ума не нажил, клоун.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:52
Классное видео)
vastudio
vastudio
сегодня в 21:49
)))))))))))
311
311
сегодня в 21:48
Неймар: "Что этот мужик дое*ался до меня?")
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