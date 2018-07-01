«Атлетико» поспорит с «Арсеналом» за защитника «Порту»

По данным из СМИ, защитник «Порту» Мигель Лайюн попал в сферу интересов «Атлетико».



Сообщается, что испанский клуб желает укрепить оборонительные позиции команды, а опытный 30-летний футболист отлично подходит на эту роль. Последние полгода прошедшего сезона игрок находился в «Севилье» на правах аренды. У «красно-белых» есть приоритетное право выкупа футболиста за 6 млн евро, однако клуб вряд ли воспользуется этим.



Однако «Атлетико» может столкнуться с некоторыми проблемами, ранее на игрока также претендовал «Арсенал».