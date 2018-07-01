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«Атлетико» поспорит с «Арсеналом» за защитника «Порту»

сегодня, 09:30

По данным из СМИ, защитник «Порту» Мигель Лайюн попал в сферу интересов «Атлетико».

Сообщается, что испанский клуб желает укрепить оборонительные позиции команды, а опытный 30-летний футболист отлично подходит на эту роль. Последние полгода прошедшего сезона игрок находился в «Севилье» на правах аренды. У «красно-белых» есть приоритетное право выкупа футболиста за 6 млн евро, однако клуб вряд ли воспользуется этим. 

Однако «Атлетико» может столкнуться с некоторыми проблемами, ранее на игрока также претендовал «Арсенал».  

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