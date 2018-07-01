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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Кузяев: «Самое главное, что не опустили руки и проявили характер»

сегодня, 21:13
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«О том, что миссия выполнена, никто не думает. Мы понимаем, что это чемпионат мира и хотим по максимуму использовать свой шанс.

Понимали, что с испанцами придется больше обороняться, что у них будет больший процент владения мячом. Поэтому мы выжидали и ждали своего шанса. Самое главное, что мы не опустили руки после пропущенного мяча и показали характер.

Ключевой момент? Забитый пенальти, когда мы сравняли счет.

Прекрасно понимаем, что сделали. Движемся дальше, впереди еще не менее сложный матч», - сказал Кузяев.

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