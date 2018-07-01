Кузяев: «Самое главное, что не опустили руки и проявили характер»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«О том, что миссия выполнена, никто не думает. Мы понимаем, что это чемпионат мира и хотим по максимуму использовать свой шанс.

Понимали, что с испанцами придется больше обороняться, что у них будет больший процент владения мячом. Поэтому мы выжидали и ждали своего шанса. Самое главное, что мы не опустили руки после пропущенного мяча и показали характер.

Ключевой момент? Забитый пенальти, когда мы сравняли счет.

Прекрасно понимаем, что сделали. Движемся дальше, впереди еще не менее сложный матч», - сказал Кузяев.