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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Урал» обратится в УЕФА и ФИФА по судейству в матче с «Родиной»

вчера, 08:30
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил источнику, что клуб обратится в различные органы по поводу судейства в матче 31-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:3).

На 90-й минуте при счёте 2:2 нападающий команды из Екатеринбурга Евгений Марков забил гол, который был отменён из-за вмешательства ВАР (видеоарбитром на игру был назначен Анатолий Жабченко). Незадолго до этого форвард Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной — после отмены мяча Маркова главный судья игры Антон Фролов назначил пенальти в ворота гостей.

Полузащитник москвичей Папе Гуйе не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва Александра Селихова.

Я хочу сказать, что мы 13 лет играли в Премьер-Лиге: раньше в Первой лиге такого не было. Сейчас это просто какой-то ужас. То какие-то журналисты начинают придумывать про договорной матч с «Нефтехимиком», то ещё что-то. Всякую грязь собирают. Лучшей лигой мира себя называют. Как там играть? Действительно, руки просто опускаются и не хочется работать.

Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются.

Ранее Иванов раскритиковал судейство в прошедшем вчера матче и заявил, что все три пенальти в ворота уральского клуба в этом поединке были назначены неверно.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 16:06
Не по назначению деньги используют, судьям тоже надо жить.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 16:00
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 15:41
    судья все верно делает, бережет бюджетные деньги. траты то в высшей лиге будут значительно больше, чем в фнл
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 15:39
    по очереди получается заносили судье, что он то в одну сторону судил то в другую
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 12:34, ред.
    Игры ФНЛ не смотрю. Но смотрел игру "Урала" в КР против "Спартака". И не важно, что Вы там какие-то ротации состава проводили, то такое. Я про игру. Вам с показанной игрой точно место в РПЛ? "13 сезонов..." Ну прекрасно. "Балтика" улетела, и уже можно сказать вернулась. Им ничего не мешало? Может сначала на себя любимых стоит в зеркало посмотреть. "Вкладывают..." Ну и прекрасно. Хотя конечно выйдя в РПЛ попроще будет. Ну как частенько происходит. Губер давай денег, мы социальное явление, регион представляем, состав не соответствует уровню "мощнейшей Лиги". По бырому, с налетевшими аки мухи на известную субстанцию агентами и прочими футбольными "профи" понабирали непонятных легионеров, местных "сбитых летчиков", но с опытом игры в РПЛ и не утративших аппетит к зарплате, пильнули баблишко, а дальше, как пойдет. Ну это чисто на мой сугубо субъективный взгляд, без претензий на истину в последней инстанции.
    Nipper
    Nipper
    вчера в 12:08
    Какие договорняки???!! Такого же никогда не было, и вот опять. Нечего тебе делать в РПЛ, уже насмотрелись на тебя.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:35
    Три пенальти это перебор!
    На поварят наложить санкции, чтобы следили за проваркой мяса - в сыром больше гормона адреналин, а он может вызывать агрессию....) Отсюда и пенальти))
    Датак
    Датак
    вчера в 11:26
    Этому лишь бы языком почесать.
    А то,что играют,как кусок 77,его не волнует
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 11:17
    А у Гриши Иванова гуси уже давно улетели)) Жалоба в УЕФА.. Им до Урала такое же дело как таракану до ядерной физики.. Пусть обратится во всемирную лигу сексуальных реформ-может быть там помогут.
    9689fvvzzagx
    9689fvvzzagx
    вчера в 10:19
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 09:37
      А ФИФА /УЕФА есть дело до нашего пердива? Давайте вспомним про футбольные санкции...
      27rnkrc9s9qy
      27rnkrc9s9qy
      вчера в 09:20
      Отвечайте нам, а то
      Если вы не отзовётесь
      Мы напишем
      В Спортлото!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 08:45
      симпатии за Урал. но Иванов это прошлый век. пора ему на пенсию.
      у команды каждая игра похожа на предыдущие нет разнообразия и свежей мысли.
      Шатов игрок был хороший. но тренер так себе.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 08:36
      Надо ещё обратиться в ООН. Иванов столько лет в футболе и ещё верит в какое-то правосудие.
      Гость
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