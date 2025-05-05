«Урал» обратится в УЕФА и ФИФА по судейству в матче с «Родиной»

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вчера, 08:30

Президент «Урала» сообщил источнику, что клуб обратится в различные органы по поводу судейства в матче 31-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:3).

На 90-й минуте при счёте 2:2 нападающий команды из Екатеринбурга забил гол, который был отменён из-за вмешательства ВАР (видеоарбитром на игру был назначен ). Незадолго до этого форвард сыграл рукой в своей штрафной — после отмены мяча Маркова главный судья игры назначил пенальти в ворота гостей.

Полузащитник москвичей не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва .

Я хочу сказать, что мы 13 лет играли в Премьер-Лиге: раньше в Первой лиге такого не было. Сейчас это просто какой-то ужас. То какие-то журналисты начинают придумывать про договорной матч с «Нефтехимиком», то ещё что-то. Всякую грязь собирают. Лучшей лигой мира себя называют. Как там играть? Действительно, руки просто опускаются и не хочется работать. Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА , ФИФА напишем. Пускай разбираются.

Ранее Иванов раскритиковал судейство в прошедшем вчера матче и заявил, что все три пенальти в ворота уральского клуба в этом поединке были назначены неверно.