Мюллер стал рекордсменом по титулам в Бундеслиге

Футболист «Баварии» Томас Мюллер стал чемпионом Германии.
Он выиграл свой 13-й титул Бундеслиги, что является рекордом для игрока. По этому показателю он опередил Мануэля Нойера (12) и бывших футболистов мюнхенского клуба Давида Алабу и Роберта Левандовского (у обоих по 10).
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России. Она на слуху с первых кадров "Семнадцати мгновений
весны", коренностого форварда семидесятых Герда и ходосочного
шутника Томаса !
России. Она на слуху с первых кадров "Семнадцати мгновений
весны", коренностого форварда семидесятых Герда и ходосочного
шутника Томаса !