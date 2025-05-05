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Мюллер стал рекордсменом по титулам в Бундеслиге

вчера, 08:59

Футболист «Баварии» Томас Мюллер стал чемпионом Германии.

Он выиграл свой 13-й титул Бундеслиги, что является рекордом для игрока. По этому показателю он опередил Мануэля Нойера (12) и бывших футболистов мюнхенского клуба Давида Алабу и Роберта Левандовского (у обоих по 10).

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Все комментарии
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:20
Это как в Бразилии Педров, и не сосчитаешь. 😁
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:59
Ясно. Спасибо, Санёк!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:56
...нет Витя, это такой подгон, что есть и другие фишки ,в часности магазины, но у Вас...!!!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:22, ред.
Так он и был рекордсменом до этого. Правильнее сказать, обновил рекорд. А также сравнялся с Гиггзом по титулам в топ-5
Baggio R.
Baggio R. ответ Герд Мюллер (раскрыть)
вчера в 11:04
Был еще и чемпион Европы 1980-го года Ханси Мюллер.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:10
Молодец, но от него ждали большего, особенно в сборной.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:09
Ну вот у нас Сафонов чемпион Франции без пяти минут, но только есть ньюансы конечно. Игрового времени явно не достаёт до того чтобы гордиться этим конкретным титулом
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 09:48
Санёк, в России тоже есть этот магазин?
Capral
Capral
вчера в 09:31
Мюллер конечно знатный и титулованный футболист, но я, предпочел бы не видеть его больше в Баварии. Его присутствие лишний смешит публику и не приносит желаемых плодов в атаке. Понятно, что ему дали доиграть сезон в клубе, получить ещё один титул, для его и без того солидной коллекции, но на этом всё - спасибо за игру, самоотдачу и всего доброго. А Баварии надо срочно задуматься о нападающем. Одного Кейна мало для такого Клуба.
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 09:31, ред.
Был еще Герхард Мюллер "бомбардир нации", и менее изветный, но очень талатливый Дитер Мюллер, чья карьера не очень сложилась в сборной ФРГ.
shur
shur
вчера в 09:22
...на протяжении многих лет фамилия Мюллер отслеживается в
России. Она на слуху с первых кадров "Семнадцати мгновений
весны", коренностого форварда семидесятых Герда и ходосочного
шутника Томаса !
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:15, ред.
Молодец! Это достижение конечно! Но с другой стороны это Бавария!
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