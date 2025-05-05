Мюллер стал рекордсменом по титулам в Бундеслиге

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вчера, 08:59

Футболист «Баварии» стал чемпионом Германии.

Он выиграл свой 13-й титул Бундеслиги, что является рекордом для игрока. По этому показателю он опередил Мануэля Нойера (12) и бывших футболистов мюнхенского клуба Давида Алабу и Роберта Левандовского (у обоих по 10).