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«Атлетик» и «Реал Сосьедад» не забили голов в дерби Страны Басков

вчера, 23:54
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграли вничью в поединке 34-го тура Ла Лиги.

Команды голов не забили.

После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 11-м месте (43 балла), «Атлетик» расположился на 4-й позиции (61 пункт).

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 09:14
Причём тут Басков?
Вещий
Вещий
сегодня в 06:29
Не повезло болельщикам обоих команд .... голов не увидели.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:53
Атлетик решил что еврокубков им больше не надо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:31
Бильбао совсем раскис после 0-3 от МЮ.
Как бы Бетис не догнал в таблице
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:11
Я примерно так и думал. Только вот предпологал , что хоть по голу забьют друг другу.
Гость
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