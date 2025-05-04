«Атлетик» и «Реал Сосьедад» не забили голов в дерби Страны Басков

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вчера, 23:54

«Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграли вничью в поединке 34-го тура Ла Лиги.

Команды голов не забили.

После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 11-м месте (43 балла), «Атлетик» расположился на 4-й позиции (61 пункт).