«Атлетик» и «Реал Сосьедад» не забили голов в дерби Страны Басков

«Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграли вничью в поединке 34-го тура Ла Лиги.
Команды голов не забили.
После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 11-м месте (43 балла), «Атлетик» расположился на 4-й позиции (61 пункт).
|Реал Сосьедад0 : 0Атлетик
|Матч завершен
«Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграли вничью в поединке 34-го тура Ла Лиги.
Команды голов не забили.
После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 11-м месте (43 балла), «Атлетик» расположился на 4-й позиции (61 пункт).
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