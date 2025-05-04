«Родина» переиграла «Урал» в поединке Первой лиги

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вчера, 21:51

«Родина» одержала победу в матче 31-го тура Первой лиги с «Уралом» (3:2).

Иван Тимошенко на 34-й минуте мог вывести хозяев поля вперед, но не реализовал пенальти. Мартин Секулич на 65-й забил «с точки» и обеспечил гостям преимущество. На 66-й Тимошенко отличился аналогичным образом и сравнял счет. На 69-й Секулич оформил дубль. На 82-й отметился с пенальти Папе Гуйе и вернул равенство на табло, а на 90+4-й мяч с одиннадцатиметрового удара в сетку ворот снова отправил Гуйе.

После этой игры «Родина» идет на 7-м месте (44 балла), «Урал» расположился на 5-й строчке (50 очков).