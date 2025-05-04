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«Родина» переиграла «Урал» в поединке Первой лиги

вчера, 21:51
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Родина» одержала победу в матче 31-го тура Первой лиги с «Уралом» (3:2).

Иван Тимошенко на 34-й минуте мог вывести хозяев поля вперед, но не реализовал пенальти. Мартин Секулич на 65-й забил «с точки» и обеспечил гостям преимущество. На 66-й Тимошенко отличился аналогичным образом и сравнял счет. На 69-й Секулич оформил дубль. На 82-й отметился с пенальти Папе Гуйе и вернул равенство на табло, а на 90+4-й мяч с одиннадцатиметрового удара в сетку ворот снова отправил Гуйе.

После этой игры «Родина» идет на 7-м месте (44 балла), «Урал» расположился на 5-й строчке (50 очков).

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Все комментарии
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wz85vq9jv6h8
вчера в 22:56
Урал проиграл важную игру, почему?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:34
Классный матч выдали команды.
Родину с Победой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:30
5 пенальти в одной игре.!!! Даже 6, но один не забили. Урал теперь едва ли в РПЛ вернется.
протон
протон
вчера в 22:18
Руководство Урала в отставку. Надо догадаться тренера без опыта поставить для выполнения задачи выхода в РПЛ. Даже НЕ тренера. Результат закономерен.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:18
Екатеринбуржцы поняли что не распробовали вкус пердива и решили задержаться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:08
Урал выбывает из гонки в РПЛ...
mgy52q4ykrtc
mgy52q4ykrtc
вчера в 22:03
Папа Гуйе жгет не по детски
96v2e9kqbk2x
96v2e9kqbk2x
вчера в 22:03
Урал еще год проведет в пердиве.
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