«Олимпиакос» обыграл ПАОК, Чалов и Оздоев приняли участие в матче

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вчера, 22:57

«Олимпиакос» выиграл у клуба ПАОК в 5-м туре чемпионской группы греческой Суперлиги (4:2).

Андрия Живкович вывел гостей вперед на 1-й минуте, Кристофер Вельде на 14-й сравнял счет. Аюб Эль-Кааби на 30-й обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 32-й Живкович оформил дубль. Шикинью отличился на 81-й, а на 87-й отметился Желсон Мартинш.

Нападающий «орлов» Фёдор Чалов вошел в игру на 67-й минуте, его одноклубник Магомед Оздоев вышел на поле на 78-й.