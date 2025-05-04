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«Олимпиакос» обыграл ПАОК, Чалов и Оздоев приняли участие в матче

вчера, 22:57
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)4 : 2Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

«Олимпиакос» выиграл у клуба ПАОК в 5-м туре чемпионской группы греческой Суперлиги (4:2).

Андрия Живкович вывел гостей вперед на 1-й минуте, Кристофер Вельде на 14-й сравнял счет. Аюб Эль-Кааби на 30-й обеспечил хозяевам поля преимущество, а на 32-й Живкович оформил дубль. Шикинью отличился на 81-й, а на 87-й отметился Желсон Мартинш.

Нападающий «орлов» Фёдор Чалов вошел в игру на 67-й минуте, его одноклубник Магомед Оздоев вышел на поле на 78-й.

«Олимпиакос» ранее досрочно стал чемпионом Греции, в активе команды 72 балла. ПАОК идет на 3-м месте (55 очков).

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 11:27
Уже событие
Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:40
Черышев с тобой не согласен. Проигрывать можно везде, но жить здесь и там не одно и то же.
Bad Listener
Bad Listener ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 07:51
Ну Европа Европе рознь, я понимаю поехать в топ-5 и там себя показывать, но поехать в ПАОК или Сьон и бесславно проигрывать какой смысл? Этим можно в РПЛ заниматься
galem72
galem72
сегодня в 07:37
До их выхода команды играли на равных. Как только эти 2 пассажира появились на газоне, ПАОК сразу же отхватил 2 шара. ))
adekvat
adekvat ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 06:52
Мечтали ребята в Европе поиграть, ладно Оздоев старые кости на солнышке греет, а Чалов непонятно, что там делает.
8u3w7j39fwsw
8u3w7j39fwsw
сегодня в 06:34
Скоро получат по бронзе...
j8v9qx3vgkzf
j8v9qx3vgkzf
сегодня в 01:52
Приняли участие,но ни чем не отличились
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:24, ред.
Вот зачем было туда ехать если и в РПЛ можно бесславно влетать всяким претендентам, но тут хоть уровень повыше, хотя уже может и не факт
Гость
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