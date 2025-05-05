Слот ответил на вопрос о летних трансферах «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» дал комментарий на тему работы клуба во время ближайшего трансферного окна.

Лето уже можно будет назвать результативным, поскольку мы продлили соглашения с Вирджилом [ван Дейком] и Мо [Салахом] – не думаю, что на протяжении большей части сезона все ожидали этого. Сохранить их крайне важно для нас.

Я уже говорил, что доволен составом, который у нас есть. Посмотрим, что будет летом, но порой полезно добавить свежей энергии. Это уже хорошее лето, и мы стали чемпионами Англии. Трансфер состоится только в том случае, если мы найдем на рынке кого-то, кто сможет нас усилить.