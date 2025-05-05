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Слот ответил на вопрос о летних трансферах «Ливерпуля»

сегодня, 00:41

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий на тему работы клуба во время ближайшего трансферного окна.

Лето уже можно будет назвать результативным, поскольку мы продлили соглашения с Вирджилом [ван Дейком] и Мо [Салахом] – не думаю, что на протяжении большей части сезона все ожидали этого. Сохранить их крайне важно для нас.

Я уже говорил, что доволен составом, который у нас есть. Посмотрим, что будет летом, но порой полезно добавить свежей энергии. Это уже хорошее лето, и мы стали чемпионами Англии. Трансфер состоится только в том случае, если мы найдем на рынке кого-то, кто сможет нас усилить.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:36
Думаю линию обороны надо усиливать, ну и купить на правый фланг какого-то молодого, перспективного, не дорогого паренька, который станет хорошим игроком, к уходу Салаха
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:58
не знаю, у меня никогда сарая не было(((
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:52
На сарае тоже написано..., но там дрова.)
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:34
Мем? Там по факту все написано)) Додумывайте уже сами, хотя и думать вроде бы не о чем))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:32
Пожалуйста.
И да..., в продолжении темы Неба... Твой мем по части Кьезы, увы, не в тему.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:28
Спасибо!!))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:27
Небо голубое.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:27
Ты еще скажи мне, что небо голубое))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:24, ред.
Так а... в чём прикол то ?
Кьеза - универсальный вингер, который был куплен летом 2024 гг. за относительно смешные бабки. Почему был куплен ? Суди сам. В сезоне 2023/2024 Салах ломался дважды и провалялся на больничной койке более 40 дней. У Жоты дела были ещё " веселей ", - тот ломался трижды и был на больничном больше полсезона. То что оба слава Богу восстановились хорошо, но где тому гарантия была на тот момент ? В этом сезоне с контрактом Мо были непонятки весь сезон, - тоже неопределенка не в пользу " битлов"...
Если сложить всё вместе, то тут, как говорит герой Машкова, картина маслом: у Ливерпуля в руководстве сидят не бараны, чтоб ждать когда в ж*пу жаренный петух клюнет... Люди работают планово, прогнозируют и парятся за клуб на высоком уровне.
e7az4wwj8fvm
e7az4wwj8fvm
сегодня в 07:44
Слот тренер опытный, думаю он знает что делает, где надо усиление, там оно будет
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:34
Iker-Raul
Да этот парень знатно тащил ливер)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:18
Ещё бы ему не быть довольным составом. Ливерпуль чемпион...
q8mbfqhgee6b
q8mbfqhgee6b
сегодня в 07:14
Главное, что Салаха удержали
w5mt2nymzte7
w5mt2nymzte7
сегодня в 06:35
Будут покупки, деньги есть.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:35
Скромно промолчал о том что хочет... узнаем все по факту...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:05
Посмотрим, как Ливерпуль провернет точечные усиления. Или снова вылетят на ранней стадии плей офф Лиги чемпионов
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:37
на сайте красных писали, что руководство выделить свыше 200 млн на трансферы, плюс продадут пару игроков..

а может снова, как прошлым летом, Ливерпуль купит одного условного Кьезу и снова выиграет чемпионат)))
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