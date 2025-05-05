Слот ответил на вопрос о летних трансферах «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий на тему работы клуба во время ближайшего трансферного окна.
Лето уже можно будет назвать результативным, поскольку мы продлили соглашения с Вирджилом [ван Дейком] и Мо [Салахом] – не думаю, что на протяжении большей части сезона все ожидали этого. Сохранить их крайне важно для нас.
Я уже говорил, что доволен составом, который у нас есть. Посмотрим, что будет летом, но порой полезно добавить свежей энергии. Это уже хорошее лето, и мы стали чемпионами Англии. Трансфер состоится только в том случае, если мы найдем на рынке кого-то, кто сможет нас усилить.
И да..., в продолжении темы Неба... Твой мем по части Кьезы, увы, не в тему.
И да..., в продолжении темы Неба... Твой мем по части Кьезы, увы, не в тему.
Кьеза - универсальный вингер, который был куплен летом 2024 гг. за относительно смешные бабки. Почему был куплен ? Суди сам. В сезоне 2023/2024 Салах ломался дважды и провалялся на больничной койке более 40 дней. У Жоты дела были ещё " веселей ", - тот ломался трижды и был на больничном больше полсезона. То что оба слава Богу восстановились хорошо, но где тому гарантия была на тот момент ? В этом сезоне с контрактом Мо были непонятки весь сезон, - тоже неопределенка не в пользу " битлов"...
Если сложить всё вместе, то тут, как говорит герой Машкова, картина маслом: у Ливерпуля в руководстве сидят не бараны, чтоб ждать когда в ж*пу жаренный петух клюнет... Люди работают планово, прогнозируют и парятся за клуб на высоком уровне.
Кьеза - универсальный вингер, который был куплен летом 2024 гг. за относительно смешные бабки. Почему был куплен ? Суди сам. В сезоне 2023/2024 Салах ломался дважды и провалялся на больничной койке более 40 дней. У Жоты дела были ещё " веселей ", - тот ломался трижды и был на больничном больше полсезона. То что оба слава Богу восстановились хорошо, но где тому гарантия была на тот момент ? В этом сезоне с контрактом Мо были непонятки весь сезон, - тоже неопределенка не в пользу " битлов"...
Если сложить всё вместе, то тут, как говорит герой Машкова, картина маслом: у Ливерпуля в руководстве сидят не бараны, чтоб ждать когда в ж*пу жаренный петух клюнет... Люди работают планово, прогнозируют и парятся за клуб на высоком уровне.
Да этот парень знатно тащил ливер)))
Да этот парень знатно тащил ливер)))
а может снова, как прошлым летом, Ливерпуль купит одного условного Кьезу и снова выиграет чемпионат)))
а может снова, как прошлым летом, Ливерпуль купит одного условного Кьезу и снова выиграет чемпионат)))