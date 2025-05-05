«Байер» повторил рекорд «Баварии» по серии без поражений на выезде

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вчера, 08:54

«Байер» повторил рекорд по серии без поражений на выезде в истории Бундеслиги.

Леверкузенская команда вчера сыграла вничью с «Фрайбургом» в поединке 32-го тура. Эта встреча стала для подопечных Хаби Алонсо 33-й подряд в гостях без поражений в чемпионате Германии.

«Байер» сравнялся по этому показателю с «Баварией», которая не проиграла ни одного матча Бундеслиги на выезде с 32-го тура сезона 2011/12 по 27-й тур кампании 2013/14.