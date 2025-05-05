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«Байер» повторил рекорд «Баварии» по серии без поражений на выезде

вчера, 08:54
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург2 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Байер» повторил рекорд по серии без поражений на выезде в истории Бундеслиги.

Леверкузенская команда вчера сыграла вничью с «Фрайбургом» в поединке 32-го тура. Эта встреча стала для подопечных Хаби Алонсо 33-й подряд в гостях без поражений в чемпионате Германии.

«Байер» сравнялся по этому показателю с «Баварией», которая не проиграла ни одного матча Бундеслиги на выезде с 32-го тура сезона 2011/12 по 27-й тур кампании 2013/14.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:28
отлично, круто !
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:50
Что бы Байер претендовал на постоянное соперничество с Баварией, надо и соответственно укрепляться. Покупать игроков лучше чем есть в команде, а не талантливых и средних игроков. На что можно рассчитывать когда берёшь Мартена Террье из Ренна??? Это укрепление позиций в бундеслиге или усиление под ЛЧ??? Это смешно.
Вообще мало кому после таких сезонов удаётся удержаться. У Байера считаю получилось.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:48
Я, собственно, ничего не имею против, это- исключительно взгляд со стороны. Почему я считаю футбол Алонсо на сегодняшний день несовершенным, потому что он очень интенсивный, что очень утомляет футболистов его команды, а каждый сезон играть в таком режиме очень сложно. Про его возможную работу в Реале, пока говорить рано. Надо набраться терпения, посмотреть и подождать. Возможно, в Реале, он покажет другой футбол, посмотрим.
Ответственность большая, а главное, чтобы у Переса хватило терпения.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
Привет, Дружище!!!
Никаких камней в твой огорода не забрасывал, и не пытался.))) Это лично моё видение ситуации, и я не претендую на истину в последней инстанции и вполне могу ошибаться. Я согласен, что Алонсо ещё очень сырой тренер, просто то, что он делает сейчас, даже с провалами в ЛЧ, уж точно нельзя назвать плохим результатом. Три года он держит команду на призовых местах, чередуя серебро с золотом, пусть даже и в не особо сильной на сегодняшний момент Бундеслиге. И я вполне допускаю, что Алонсо может провалиться с Реалом, но на данном этапе его достижения с Байером, учитывая что это первый взрослый клуб в его тренерской карьере, как минимум заслуживает уважения. Ещё раз, - это лично моё субъективное мнение, и я его никому не навязываю.))

P.S.: и, кстати, извиняюсь, на счёт позапозапрошлого сезона в своём главном комменте я ошибся.))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:27
Ну хорошо, пусть так)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
Вполне себе сравнимые нагрузки. За игру игроки в обоих видах теряют в среднем от 3 до 5 - ти килограмм. Интенсивка и период сжиганий калорий приблизительно одинаковые. Отсюда и тренировки - не Небо и Земля.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:13
Лучше со штангой, или с городками.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:12
А че...? С шахматами равнять прикажешь ?)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:57
Ну ты и сравнил- нагрузки в футболе и нагрузки в хоккее...)))
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:51
Ну это не подлежит сомнению! Но это хоккей))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:48, ред.
Адовые нагрузки были у Виктора Тихонова, который тренил сборную СССР по хоккею. Там вешались не отдельные единицы, а буквально все.
Лобан, да, тоже был в этом отношении не подарок, но Витя..., тот был реальным извергом, которых поискать, - отец Никколо Паганини отдыхает. )
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:38
Привет, Володя!!!
Я помню, О.Лужный, в 1999, перед уходом в Арсенал получил двухстороннюю грыжу. Видимо не выдержал сверх нагрузок Лобана... И это при том, какой он был огромный!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:22
Качественный аспирин делает своё дело)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:41
Байер богатый клуб, и если боссы захотят могут держать уровень на который их Хави Алонсо поднял, все возможно.
угадать с новым тренером, вот что важней.
но увидим как оно будет.
вон Болонья угадала с новым тренером, Винченцо Итальяно даже лучше
Тьяго Мотты. и фанаты Болоньи больше не скучают по нему.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:39
Приветствую Виктор! Но Алонсо же не великий Лобановский! У которого команда физически была готова лучше всех всегда! Но тут имели место долгие сборы перед началом сезона , так сказать закладка фундамента !Я представляю закрой на базе игроков Баварии или того Байера! В суд же сразу подадут за издевательства над личностью)))
Там же нагрузки адовы были у игроков! Яремчук вроде потом рассказывал , что у Яковенко на пробежке мышца вроде порвалась! Хотел найти в инете не получилось!
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:33
Лично я не ожидал , что Байер будет претендовать на второе место! Думал будет спад после чемпионства!
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:23, ред.
Привет, Виталя!!!
Если я правильно понял-камень в мой огород?)))
Ну хорошо, я отвечу. Я не критиковал, ни Байер, ни Алонсо, я только предупреждал, после прошлого сезона, что ждёт команду, когда она начнет играть в ЛЧ и у неё будет дополнительная нагрузка. В целом, я не ошибся. Да, мне не нравится стиль игры Алонсо- прессингующий, энергозатратный и однообразный. Алонсо не умеет читать соперника, что было очевидно в играх с Аталантой, Ливерпулем и даже с экспериментальной Баварией в ЛЧ. Чемпионство Байера, на мой субъективный взгляд было обусловлено, прежде всего катастрофической игрой Баварии, потому что, если Флагман немецкого футбола отстаёт от чемпиона на 18 очков- это Нонсенс. Не умоляя заслуг Байера и его тренера, могу сказать, что нынешний тренер Баварии Компани, с первого захода стал чемпионом. Почему? Да потому что в Бундесе , давно уже нет полноценной конкуренции. Байер хватило на один сезон, а то, что команда в этом сезоне не опустилась ниже второго места, говорит лишь об одном- остальные играют ещё хуже. Штутгарт развалился после ухода Гирасси и ряда ведущих игроков, Дортмунд, ведомый Шахином деградировал, а Лейпциг под руководством М.Розе провалился. Чтобы представлять себе проблемы немецкого футбола- надо жить в стране и быть в курсе, непосредственно всех событий, просматривать прессу и интересоваться всем происходящим...
Если правда, что Алонсо возглавит Реал, это будет для него самый серьезный экзамен, который и даст ответ, о работе Алонсо в целом. Подождем, поглядим...)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:19
Ну что, молодцы леверкузенцы, побить или повторить достижение Баварии в немецком футболе по силам не каждому, а они смогли повторить одно из достижений, а при желании могут и побить этот рекорд, т.к в последнем туре играют на выезде с Майнцем и ничью зацепить вполне по силам команде Алонсо
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:57, ред.
Отличный показатель. Все привыкли критиковать Байер в этом сезоне, сопоставляя его с Байером сезона прошлого. Но по сути за что критиковать "аптекарей", они стабильно идут на своём уровне третий сезон подряд. А прошлый сезон скорее был для "аспириновых" исключением, сезон из разряда сенсаций, это была просто сказка для подопечных Хаби Алонсо. Такое иногда случается, так было с Лестером в АПЛ в 2016, с Лилем в Лиге 1 в 2021, с Вольсбургом в Бундеслиге в 2009, даже в РПЛ в этом сезоне такое может случиться с Краснадаром.

Этот сезон Байер финиширует на втором месте в Бундеслиге, как в сезоне позапрошлом, и позапозапрошлом. Но вот тогда почему-то все видели в этом положительное достижение леверкузенцев, а сегодня за это критикуют. Хотя перед этим сезоном многие пророчили, что после такого яркого и сказочного прошлого сезона, в этом Байер посыпется, и максимум это будет бороться за ЛЧ, а подопечные Алонсо уверено финишировали вторыми. Почему-то тот же Атлетико никогда не критикуют за то, что он за 14 лет под руководством гениального для многих Симеоне, лишь дважды брал золото Чемпионата Испании.

В общем всё это лирика, а голые факты говорят о том, что Байер Х. Алонсо выступает стабильно и довольно хорошо для своего уровня уже третий сезон подряд. И как по мне, критиковать его за то, что он не становиться чемпионом Германии каждый год подряд, немного не правильно.
Capral
Capral ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 09:50
Бавария уже чемпион.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:26
Молодцы, но Баварию уже не обойти. Осталось два тура и Бавария дома принимает Боруссию М., которую обыграет и станет чемпионом уже в 33 туре.
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:18
На второй год такой команде, как Байер трудно обойти Баварию
drug01
drug01
вчера в 09:18
Знаменательная ничья Байера!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:55, ред.
Утешительный рекорд, но по итогу всем понятно что Леверкузен возвращается на свои законные позиции
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