«Байер» повторил рекорд «Баварии» по серии без поражений на выезде

«Байер» повторил рекорд по серии без поражений на выезде в истории Бундеслиги.
Леверкузенская команда вчера сыграла вничью с «Фрайбургом» в поединке 32-го тура. Эта встреча стала для подопечных Хаби Алонсо 33-й подряд в гостях без поражений в чемпионате Германии.
«Байер» сравнялся по этому показателю с «Баварией», которая не проиграла ни одного матча Бундеслиги на выезде с 32-го тура сезона 2011/12 по 27-й тур кампании 2013/14.
Этот сезон Байер финиширует на втором месте в Бундеслиге, как в сезоне позапрошлом, и позапозапрошлом. Но вот тогда почему-то все видели в этом положительное достижение леверкузенцев, а сегодня за это критикуют. Хотя перед этим сезоном многие пророчили, что после такого яркого и сказочного прошлого сезона, в этом Байер посыпется, и максимум это будет бороться за ЛЧ, а подопечные Алонсо уверено финишировали вторыми. Почему-то тот же Атлетико никогда не критикуют за то, что он за 14 лет под руководством гениального для многих Симеоне, лишь дважды брал золото Чемпионата Испании.
В общем всё это лирика, а голые факты говорят о том, что Байер Х. Алонсо выступает стабильно и довольно хорошо для своего уровня уже третий сезон подряд. И как по мне, критиковать его за то, что он не становиться чемпионом Германии каждый год подряд, немного не правильно.
Этот сезон Байер финиширует на втором месте в Бундеслиге, как в сезоне позапрошлом, и позапозапрошлом. Но вот тогда почему-то все видели в этом положительное достижение леверкузенцев, а сегодня за это критикуют. Хотя перед этим сезоном многие пророчили, что после такого яркого и сказочного прошлого сезона, в этом Байер посыпется, и максимум это будет бороться за ЛЧ, а подопечные Алонсо уверено финишировали вторыми. Почему-то тот же Атлетико никогда не критикуют за то, что он за 14 лет под руководством гениального для многих Симеоне, лишь дважды брал золото Чемпионата Испании.
В общем всё это лирика, а голые факты говорят о том, что Байер Х. Алонсо выступает стабильно и довольно хорошо для своего уровня уже третий сезон подряд. И как по мне, критиковать его за то, что он не становиться чемпионом Германии каждый год подряд, немного не правильно.
Если я правильно понял-камень в мой огород?)))
Ну хорошо, я отвечу. Я не критиковал, ни Байер, ни Алонсо, я только предупреждал, после прошлого сезона, что ждёт команду, когда она начнет играть в ЛЧ и у неё будет дополнительная нагрузка. В целом, я не ошибся. Да, мне не нравится стиль игры Алонсо- прессингующий, энергозатратный и однообразный. Алонсо не умеет читать соперника, что было очевидно в играх с Аталантой, Ливерпулем и даже с экспериментальной Баварией в ЛЧ. Чемпионство Байера, на мой субъективный взгляд было обусловлено, прежде всего катастрофической игрой Баварии, потому что, если Флагман немецкого футбола отстаёт от чемпиона на 18 очков- это Нонсенс. Не умоляя заслуг Байера и его тренера, могу сказать, что нынешний тренер Баварии Компани, с первого захода стал чемпионом. Почему? Да потому что в Бундесе , давно уже нет полноценной конкуренции. Байер хватило на один сезон, а то, что команда в этом сезоне не опустилась ниже второго места, говорит лишь об одном- остальные играют ещё хуже. Штутгарт развалился после ухода Гирасси и ряда ведущих игроков, Дортмунд, ведомый Шахином деградировал, а Лейпциг под руководством М.Розе провалился. Чтобы представлять себе проблемы немецкого футбола- надо жить в стране и быть в курсе, непосредственно всех событий, просматривать прессу и интересоваться всем происходящим...
Если правда, что Алонсо возглавит Реал, это будет для него самый серьезный экзамен, который и даст ответ, о работе Алонсо в целом. Подождем, поглядим...)))
Если я правильно понял-камень в мой огород?)))
Ну хорошо, я отвечу. Я не критиковал, ни Байер, ни Алонсо, я только предупреждал, после прошлого сезона, что ждёт команду, когда она начнет играть в ЛЧ и у неё будет дополнительная нагрузка. В целом, я не ошибся. Да, мне не нравится стиль игры Алонсо- прессингующий, энергозатратный и однообразный. Алонсо не умеет читать соперника, что было очевидно в играх с Аталантой, Ливерпулем и даже с экспериментальной Баварией в ЛЧ. Чемпионство Байера, на мой субъективный взгляд было обусловлено, прежде всего катастрофической игрой Баварии, потому что, если Флагман немецкого футбола отстаёт от чемпиона на 18 очков- это Нонсенс. Не умоляя заслуг Байера и его тренера, могу сказать, что нынешний тренер Баварии Компани, с первого захода стал чемпионом. Почему? Да потому что в Бундесе , давно уже нет полноценной конкуренции. Байер хватило на один сезон, а то, что команда в этом сезоне не опустилась ниже второго места, говорит лишь об одном- остальные играют ещё хуже. Штутгарт развалился после ухода Гирасси и ряда ведущих игроков, Дортмунд, ведомый Шахином деградировал, а Лейпциг под руководством М.Розе провалился. Чтобы представлять себе проблемы немецкого футбола- надо жить в стране и быть в курсе, непосредственно всех событий, просматривать прессу и интересоваться всем происходящим...
Если правда, что Алонсо возглавит Реал, это будет для него самый серьезный экзамен, который и даст ответ, о работе Алонсо в целом. Подождем, поглядим...)))
Там же нагрузки адовы были у игроков! Яремчук вроде потом рассказывал , что у Яковенко на пробежке мышца вроде порвалась! Хотел найти в инете не получилось!
Там же нагрузки адовы были у игроков! Яремчук вроде потом рассказывал , что у Яковенко на пробежке мышца вроде порвалась! Хотел найти в инете не получилось!